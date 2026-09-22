Криптопазарот повторно надмина 3 трилиони долари, биткоинот го предводи големиот скок

Пазарната вредност на дигиталните средства повторно достигна 3 трилиони долари, за првпат од јануари, по импресивниот скок на биткоинот. Сепак, трговците масовно користат левериџ преку перпетуални фјучерси, што го зголемува ризикот од нагли ценовни движења, пишува „Bloomberg“.

Според податоците на „CoinGecko“, криптопазарот додал повеќе од 740 милијарди долари на својата вредност откако минатиот месец американското Министерство за финансии соопшти дека ќе го зголеми откупот на долгорочни обврзници.

Паралелно со растот на цените, се зголемува и употребата на левериџ. Податоците на „Coinglass“ покажуваат дека „отворениот интерес“, односно вкупниот број непорамнети договори, кај перпетуалните фјучерси за различни токени се зголемил на речиси 160 милијарди долари – највисоко ниво од крајот на октомври минатата година.

Пазарната капитализација на пазарот на криптовалути надмина 3 трилиони долари. Графикон: „Bloomberg“.

Во понеделникот, во услови на нагло зголемување на цените, биле ликвидирани кратки позиции во вредност од повеќе од 920 милиони долари. Продолженото затворање на кратките позиции може да предизвика ситуација во која трговците брзаат повторно да ги купат средствата за да ги затворат губитничките облози, што дополнително ги зголемува цените.

Сепак, отворениот интерес продолжува да расте, што укажува дека на пазарот влегуваат нови позиции со левериџ, дури и додека кратките позиции принудно се затвораат.

Во вторникот биткоинот се повлече на околу 85.100 долари, откако за време на американската сесија скокна за речиси 8 отсто, до 87.381 долар – највисока цена од јануари.

Ризик од пресврт на трендот

Перпетуалните фјучерси – договори без фиксен рок на истекување – претставуваат најголем сегмент од тргувањето со криптовалути според обемот и се важен показател за шпекулативните расположенија на пазарот.

Сегашната комбинација од растечки отворен интерес, односно број на отворени договори, и истовремено затворање на кратките позиции сугерира дека растот не се должи само на тоа што трговците ги затвораат облозите за пад и го намалуваат левериџот.

Тие позиции се заменуваат со нови изложености, што значи дека секое движење на цената во која било насока може да предизвика бран ликвидации на кратки позиции или масовно затворање на долги позиции со левериџ.

„Главното нешто што треба да се следи е дали левериџот го надминува спот-пазарот“, вели Кејлеб Лин, висок трговец во „QCP Group“.

„Растечкиот отворен интерес е здрав кога спот-позициите растат заедно со него. Кога левериџот се акумулира побрзо, пазарот станува рефлексивен: умерен пресврт активира ликвидации на долги позиции, што ги турка цените надолу и принудува на дополнително раздолжување“, додава тој.

Тоа е истиот механизам што доведе до растот над 83.000 долари, при што кратките позиции беа принудени да се затворат, додава Лин.

„Создавањето левериџ на долгата страна наспроти тенок спот-пазар ги создава истите услови, но во обратна насока“, нагласува тој.

Последниот раст доаѓа и во услови на зголемен институционален интерес за биткоинот и за одбрани помали токени. Спот биткоин-ETF фондовите во САД се тргуваа позитивно кон крајот на минатата недела, привлекувајќи 593 милиони долари инвестиции само во четвртокот и петокот.

Алткоините исто така му се приклучија на растот. „Zcash“, криптовалута фокусирана на приватноста, забележа остар раст, додека „HYPE“, матичниот токен на блокчејнот „Hyperliquid“, достигна рекордно висока цена.

Засега, сепак, трговците не се убедени во одржливоста на растот, бидејќи позициите создаваат ценовен импулс, но не и долгорочни сопственици.