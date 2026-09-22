Санџак Курт, генерален директор на „Лимак Скопје“: Богатото меѓународно искуство ќе го насочиме кон создавање нова вредност за компанијата, луѓето и земјата

Со речиси две децении искуство во реализација на комплексни градежни и инфраструктурни проекти во Турција, Албанија, Македонија и Саудиска Арабија, Санџак Курт неодамна го презеде раководењето со „Лимак Скопје“. Како градежен инженер, тој професионално се развивал низ различни раководни позиции во рамките на Групацијата Лимак, учествувајќи во изградба на автопати, брани и хидроелектрични централи, повеќенаменски комплекси и некои од најамбициозните проекти на Блискиот Исток. Курт веќе добро го познава македонскиот пазар, бидејќи од 2022 до 2023 година беше проектен градежен менаџер на комплексот „Diamond of Skopje“. На новата позиција доаѓа со цел своето меѓународно искуство да го пренесе во управувањето со компанијата, оперативното работење и понатамошниот развој на активностите на Лимак во земјава. Во интервјуто тој зборува за своите приоритети, значењето на „Лимак Скопје“ како инвеститор, идните деловни можности, високите стандарди во градежништвото и корпоративниот принцип „Вредност за луѓето“ („Value to People“), кој ги поставува луѓето во средиштето на работењето.

Господине Курт, на позицијата генерален директор на „Лимак Скопје“ доаѓате со богато меѓународно искуство. Какво влијание има Вашиот досегашен професионален пат во новата функција што ја презедовте?

-Мојата професионална кариера ја започнав во Турција како градежен инженер, а со текот на годините имав можност да работам на исклучително сложени и значајни проекти во повеќе земји. Бев ангажиран во изградба на патна инфраструктура, брани и хидроелектрични централи во Турција, потоа на големи енергетски проекти во Албанија, на комплексот „Diamond of Skopje“ овде во Македонија, како и на проектот „NEOM Trojena“ во Саудиска Арабија.

Секој од овие проекти имаше различни технички, оперативни и организациски предизвици. Работата во различни средини ме научи дека успешното управување не се состои само во почитување на роковите и техничките стандарди. Подеднакво важни се способноста за приспособување, добрата координација на тимовите, разбирањето на локалната средина и градењето доверба со партнерите и институциите.

Верувам дека ова искуство претставува добра основа за мојата нова функција. Македонија и компанијата ми се добро познати, па на оваа позиција доаѓам со познавање на локалните услови, но и со поширока меѓународна перспектива што сакам да ја ставам во функција на идниот развој на „Лимак Скопје“.

Кои ќе бидат Вашите главни приоритети и што сакате да донесете во управувањето со компанијата?

-Мојата цел е искуството стекнато на различни меѓународни пазари да го пренесам во сите клучни сегменти од работењето, почнувајќи од менаџирањето и градежните активности до реализацијата на проектите, оперативното работење и управувањето со објектите.

Оваа фаза ја гледам како ново поглавје за „Лимак Скопје“. Со завршувањето на најголемиот дел од градежните активности во рамките на „Diamond of Skopje“, нашиот фокус сè повеќе се насочува кон целосно искористување на потенцијалите на комплексот и обезбедување беспрекорно функционирање на сите негови компоненти.

Приоритет ќе биде дополнително да ги унапредиме внатрешните процеси, ефикасноста и координацијата меѓу различните деловни сегменти. Посебно внимание ќе посветиме на управувањето и одржувањето на комплексот, како и на обезбедување највисоко ниво на услуга за сите негови корисници: станарите, деловните субјекти, закупците и посетителите.

Истовремено, ќе работиме на продлабочување на соработката со институциите на централно и локално ниво, како и со нашите деловни партнери и локалната заедница. Сакам „Лимак Скопје“ да биде препознаена не само според обемот и квалитетот на своите проекти, туку и според позитивното влијание што го создава во државата.

Како го оценувате значењето на Лимак за Македонија, што го издвојува комплексот „Diamond of Skopje“ и во кој правец ќе се развива во следниот период?

-Лимак е една од поголемите меѓународни групации, со активности во повеќе од 17 земји и над 60.000 вработени. Групацијата е присутна во девет сектори, меѓу кои градежништво, инфраструктура, енергетика, туризам, технологија, авијација, како и производство на храна и пијалаци. Сите овие области имаат значајна улога во развојот на современите општества, а ваквата разновидност ѝ овозможува на Групацијата да пренесува знаење, технологии и најдобри практики од еден сектор и пазар во друг.

Како градежен инженер, особено би ги издвоил проектите што Лимак ги реализира во градежништвото и инфраструктурата. Во портфолиото на Групацијата се вбројуваат светски познати проекти како аеродромот во Истанбул, мостот „Чанаккале 1915“, проектите на меѓународниот аеродром во Кувајт, хидроелектричната централа и браната „Јусуфели“, реконструкцијата на стадионот „Камп Ноу“, како и футуристичките проекти во рамките на NEOM во Саудиска Арабија. Станува збор за исклучително сложени проекти што бараат врвна инженерска експертиза, современи технологии и способност за успешно управување со големи и мултидисциплинарни тимови.

Токму ова глобално искуство и експертиза Лимак ги пренесе и во Македонија. Преку својата компанија во земјава, Групацијата покажа дека ја гледа Македонија како значаен дел од своето меѓународно присуство и како пазар во кој вреди долгорочно да се инвестира.

„Diamond of Skopje“ е највидливиот показател за сериозноста на таа определба. Станува збор за комплексен повеќенаменски проект што на едно место обединува домување, деловни простории, хотелски и трговски содржини. Неговата реализација бараше значително знаење, ресурси, координација и примена на високи меѓународни стандарди.

Денес, најголемиот дел од становите во „Diamond Residences“ се продадени и вселени. Интересот доаѓа и од домашниот и од меѓународниот пазар, а меѓу сопствениците има граѓани од повеќе европски земји, Турција, Швајцарија, Австралија, САД и други држави. Тоа потврдува дека со квалитетот на градбата, атрактивната локација и мултифункционалниот концепт создадовме проект што е конкурентен и надвор од границите на земјата.

Важен дел од комплексот е „Diamond Mall“, кој за релативно краток период се позиционираше како препознатлива дестинација за шопинг, гастрономија, забава и дружење. Неговата посебност е во тоа што не се потпира само на класичната трговска понуда. Гурманската авенија, која е дел од комплексот, нуди уникатно гастрономско искуство, додека Зоната на соништата, која се простира на 3.500 квадратни метри, нуди едукативни и забавни содржини за деца од различни возрасти. Истовремено, молот е домаќин на бројни културни, забавни и општествено одговорни настани.

Вредноста на „Diamond of Skopje“ не се мери само преку изградената површина или бројот на продадени станови. Проектот создаде нов урбан простор, нови деловни можности и работни места и даде придонес кон модернизацијата на центарот на Скопје.

Во следниот период ќе се фокусираме на натамошен развој и целосно искористување на потенцијалите на проектот. Ќе продолжиме да ја збогатуваме понудата на „Diamond Mall“ со нови брендови и содржини, да го унапредуваме искуството на посетителите и да обезбедуваме ефикасно функционирање на сите компоненти на комплексот. Нашата амбиција е „Diamond of Skopje“ да продолжи да се развива како жив и современ дел од градот, кој создава долгорочна вредност за своите корисници и за заедницата.

Во својата кариера сте раководеле со реализација на исклучително сложени проекти. Што за Вас значи висок квалитет во градежништвото и како тој се одразува врз секојдневното функционирање на „Diamond of Skopje“?

-Квалитетот во градежништвото не се однесува само на конечниот изглед на објектот. Тој започнува уште во фазата на планирање, продолжува преку изборот на материјалите, организацијата на работата, безбедноста и техничката изведба, а се потврдува низ долгорочната функционалност и одржливост на проектот.

Вистинското архитектонско и инженерско достигнување треба истовремено да биде визуелно впечатливо, структурно сигурно, функционално и издржливо. Тоа е пристапот што Лимак го применува на меѓународните пазари и кој е применет и при изградбата на „Diamond of Skopje“.

Комплексот денес нуди многу повеќе од станбен и деловен простор. Во него се интегрирани „Diamond Mall“, различни содржини за забава и рекреација преку концептот D-Plus, патека за трчање во должина од 500 метри, уредени зелени површини и простор за безбедна детска игра. Посебно внимание се посветува на приватноста, 24-часовната безбедност, одржувањето на зеленилото, третманот на отпадот и другите аспекти што го определуваат квалитетот на современото урбано живеење.

Завршувањето на изградбата не значи дека завршува и нашата одговорност. Напротив, квалитетното управување со објектите, нивното одржување и континуираното подобрување на корисничкото искуство се подеднакво важни. Токму затоа во следниот период ќе посветиме особено внимание на операциите за управување со објектот (facility management), со цел сите компоненти на комплексот да функционираат ефикасно и безбедно.

Концептот „Вредност за луѓето“ („Value to People“) има важно место во корпоративната култура на Лимак. Како ќе го применувате овде во „Лимак Скопје“?

-„Вредност за луѓето“ („Value to People“) е повеќе од корпоративен принцип. Тоа е определба луѓето да бидат во центарот на секоја деловна одлука. Ниту еден голем проект и ниту еден значаен резултат не може да се постигне без знаењето, искуството и посветеноста на вработените.

Затоа е важно да создаваме работна средина во која се почитуваат правата на вработените, се вреднува нивниот придонес и им се овозможуваат услови за професионален развој. Сакам да поттикнуваме отворена комуникација, тимска работа и култура во која секој може да предложи идеја, да преземе одговорност и да придонесе кон заедничките цели.

Истовремено, вредноста за луѓето не завршува во рамките на компанијата. Таа треба да биде видлива и во односот со клиентите, партнерите, институциите и заедницата. Успешна компанија е онаа што остварува добри деловни резултати, но и создава пошироко позитивно влијание. Тоа е насоката во која сакам да продолжи да се развива „Лимак Скопје“.