Просечната плата во Хрватска 1.540 евра

Просечната месечна нето плата исплатена по вработен кај правни лица во Хрватска во јули 2026 година изнесувала 1.540 евра, објави Државниот завод за статистика на Хрватска.

Во споредба со минатиот јули, просечната исплатена нето плата била номинално повисока за 7,2 проценти, а во реалност за 3,2 проценти. Највисоката просечна плата е исплатена овој јули во индустријата за воздушен транспорт и изнесувала 2.398 евра, додека најниската во износ од 1.005 евра е исплатена во индустријата за производство на облека.

Просечната месечна бруто плата во јули изнесувала 2.164 евра, што е номинално пониско за 0,9 проценти, а реално за 0,7 проценти во споредба со претходниот месец. Во споредба со истиот месец минатата година, таа номинално била повисока за 8,2 проценти, а реално за 4,1 процент.

Медијалната нето плата во јули оваа година изнесувала 1.346 евра, што е за 0,1 процент повеќе во споредба со шестиот месец од оваа година и за 7,8 проценти повеќе во споредба со минатиот јули.