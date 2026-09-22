Рекордни цени на дизелот во Европа и САД

Цените на дизелот во Европа и САД достигнаа рекордни максимуми, бидејќи конфликтите во Иран и Украина драстично го намалија извозот од некои од најголемите производители, како што се Русија, Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, оставајќи малку простор за спречување на понатамошно зголемување на цените.

Европските фјучерси за дизел достигнаа рекордно затворање минатата недела, удвојувајќи ги нивоата од почетокот на 2026 година, откако прекините во снабдувањето се проширија во Црвеното Море, каде што Саудиска Арабија испорачува поголем дел од својот дизел, објави Ројтерс.

Конфликтите на Блискиот Исток и Украина ги оштетија рафинериите за нафта во тој регион, додека рафинериите низ целиот свет интензивно работат на производство на гориво. На пример, во Соединетите Американски Држави, на крајот на август, рафинериите работеа со највисок капацитет во последните осум години, според податоците од Меѓународната агенција за енергетика.

„Клучниот проблем е што многу рафинерии низ целиот свет веќе работат со капацитет“, соопшти Меѓународната агенција за енергетика во својот билтен денес, додавајќи дека ова остава малку опции на располагање за да се спречат понатамошни намалувања на снабдувањето и зголемување на цените во наредните месеци.

Извозот на дизел од Блискиот Исток е преполовен помеѓу март и август во споредба со претходната година, со просечни количини од 800.000 барели дневно, според податоците за испорака на Kpler. Во 2025 година, Блискиот Исток обезбеди речиси 41 процент од европскиот увоз на дизел.

Во САД, просечните малопродажни цени на дизел овој месец надминаа шест долари за галон за прв пат во историјата. Залихите остануваат под нормалните сезонски нивоа, иако рафинериите работат со речиси полн капацитет. Иако залихите на дизел се зголемија за околу 600.000 барели минатата недела, тие сепак се речиси 15 проценти под нивниот петгодишен просек од втората недела од септември.

Во Азија, цените на дизелот се близу до рекордно високо ниво поради прекини во снабдувањето од Русија и Блискиот Исток. Азискиот репер за дизел, таканаречените „дизел свопови“, паднаа од рекордно високо ниво од повеќе од 200 долари за барел во март на околу 180 долари за барел на 18 септември, но сегашните нивоа се сè уште двојно повисоки од предвоените нивоа.

Намалениот извоз на дизел од Кина од почетокот на војната веројатно придонесе за намалување на глобалната понуда, бидејќи испораките од земјата се намалија за 26 проценти во периодот април-јуни во однос на претходната година, поради одлуката на владата да го ограничи извозот на рафинирани нафтени производи.