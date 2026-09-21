Си и Трамп се подготвуваат да го продолжат трговското примирје

Кинескиот претседател Си Џинпинг доаѓа во Соединетите Држави оваа недела, каде што ќе се сретне со американскиот претседател Доналд Трамп на 24 септември. Главната тема на дискусија ќе биде иднината на трговското примирје што двете земји го постигнаа минатата година, додека од состанокот не се очекуваат големи политички пробиви.

Во четирите месеци од нивниот последен состанок, рамнотежата на моќта меѓу двајцата лидери се помести во корист на кинескиот претседател. Кина бележи силен раст во трговијата со светот, додека Трамп се соочува со пад на поддршката во САД и последиците од скапата војна со Иран. Затоа не се очекуваат големи договори од состанокот во Вашингтон, туку првенствено продолжување на минатогодишното трговско примирје, објавува Ројтерс.

Американските и кинеските претставници веќе одржаа подготвителни разговори за можни договори во областа на вештачката интелигенција и трговијата со нестратешки стоки. Тоа претставува многу помек пристап од претходните најави на Трамп дека ќе употреби високи тарифи за да го принуди Пекинг да го намали трговскиот дефицит за кој тврдеше дека ја загрозува американската економија. Во меѓувреме, вниманието на Трамп беше насочено кон војните во Иран и Украина, како и кон споровите со европските сојузници.

Иако Кина се соочува со послаба домашна потрошувачка и продолжена криза на пазарот на недвижности, нејзиниот извоз продолжува да расте. Трговскиот суфицит на Кина со остатокот од светот би можел да надмине 1 трилион долари втора година по ред. Американските мерки против евтините испораки од платформи како „Шеин“ и „Тему“ се исплатија, но повеќе од половина од приближно 6.500 категории кинески производи што се појавија на американскиот пазар оваа година забележаа раст во споредба со 2025 година.

Ваквите случувања покажуваат дека притисокот на Трамп не доведе до отстапки што ги очекуваше Вашингтон. Затоа, се поставува прашањето дали Си ќе ја искористи поповолната преговарачка позиција за да побара од САД да ја променат својата политика кон Тајван. Трамп претходно го опиша пакетот за оружје од 14 милијарди долари за Тајван како алатка за преговори со Пекинг. Во Тајпеј и Токио постојат стравувања дека американскиот претседател, пред ноемвриските конгресни избори, би можел да ја омекне поддршката за Тајван во замена за кинески економски отстапки, како што е купувањето авиони „Боинг“ и американски земјоделски производи.

Пекинг, според кинеските експерти, би можел да го поврзе прашањето за Тајван со други прашања важни за Вашингтон, вклучително и контролата на хемикалиите што се користат за производство на фентанил и купувањето на американска стока. Односите меѓу двете земји затоа стануваат сè повеќе трансакциски, Кина би била подготвена да направи отстапки во одредени области, но за возврат би очекувала САД да ги почитуваат нејзините интереси во однос на Тајван. Тоа би можело да предизвика дополнителна загриженост кај сојузниците на Америка во Азија.