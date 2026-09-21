Што да направите за станот да ви изгледа скапо?

Не мора станот да биде полн со скап мебел, мермер и дизајнерски парчиња за да остави впечаток дека во него се вложени многу пари. Често се случува токму спротивното. Скап мебел во натрупана дневна соба може да изгледа поевтино од внимателно уреден простор со неколку добро избрани работи. Трикот, велат познавачите на ентериерот, не е да купите сè што ви се допаѓа, туку да знаете каде вреди да се потрошат парите.

Тоа е особено важно за семејствата во Македонија кои уредуваат нов стан или се обидуваат да го освежат стариот без нов голем удар врз домашниот буџет.

Првото правило е едноставно. Не штедете на секое парче мебел.

Декораторите советуваат поголем дел од буџетот да оди таму каде што мебелот најмногу се користи и најмногу се забележува. Во дневната соба тоа обично е гарнитурата, во трпезаријата масата и столовите, а во спалната соба креветот. Добар тепих, исто така, може целосно да го смени изгледот на просторијата.

Логиката е слична како кај облеката. Никој не мора да биде облечен од глава до пети во скапи парчиња. Едно квалитетно палто или добри чевли понекогаш го носат целиот изглед. Така е и дома.

Советниците за лични финансии, пак, предупредуваат дека мебелот не треба да се купува импулсивно. Подобро е однапред да се направи список, да се одреди колку пари може реално да се потрошат и прво да се купат работите што навистина се потребни. Големите набавки може да се распоредат во подолг период, наместо целиот стан да се опреми за неколку дена и потоа со месеци да се отплаќаат сметките.

„Помалку е повеќе“, е второто правило на кое инсистираат познавачите на ентериерот.

А токму тука најчесто се греши. Полица со десетина украси, фотографии, вазни, сувенири, свеќи и уште неколку работи купени затоа што биле на попуст лесно може да создаде чувство на хаос. И најскапото парче во собата тогаш исчезнува меѓу ситниците.

Наместо тоа, подобро е дел од површините да останат празни. На масичката може да има книга, свеќа и мал декоративен предмет. На комодата една вазна. Толку. Просторот веднаш изгледа почист, посмирен и поскап.

Современите совети за уредување одат во ист правец. Премногу нефункционални украси создаваат неред, додека правилно избраните и соодветно димензионирани парчиња оставаат многу поуреден впечаток.

Но минимализмот не значи празен стан со бели ѕидови и една столица среде собата.

„Клучот е во деталите“, советуваат декораторите.

Перничиња што се согласуваат со тепихот, завеси со соодветна должина, едноставна светилка, рамки со фотографии во ист стил или неколку книги на масичката можат да направат многу повеќе од уште едно парче мебел.

Осветлувањето исто така има големо влијание. Познавачите на ентериерот препорачуваат комбинација од различни извори на светлина наместо просторијата да зависи само од една силна таванска светилка.

Најлесна почетна точка се неутралните бои. Беж, крем, бела, сива или природни тонови полесно се комбинираат, а потоа карактерот може да се внесе преку текстил, слики, растенија и ситни детали.

И тука всушност е целата работа. Не мора секој агол од станот да биде пополнет, ниту секоја работа да биде скапа. Неколку добри парчиња, помалку непотребни ситници и малку повеќе внимание на боите, светлото и распоредот можат да направат станот да изгледа како во него да се вложени многу повеќе пари отколку што навистина се потрошени.

Б.З.М.