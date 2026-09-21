Неделен хороскоп 21.09.2026 до 28.09.2026

Овен (21.03 – 20.04)

РАБОТА: Поволен период за склопување на ново деловно партнерство ако такво нешто имавте во план.

ЉУБОВ: Нова љубов се раѓа и можно е со партнерот да се движите со посериозни чекори.

ЗДРАВЈЕ: Можен пад на енергијата поради низок притисок.

Бик (21.04 – 21.05)

РАБОТА: Ве очекуваат позитивни деловни промени кои би можеле многу да ви одговараат, настапува навистина поволен период за вас.

ЉУБОВ: На полето за љубов ќе имате бројни интересни случувања и прилики за уживање.

ЗДРАВЈЕ: Доаѓа период на закрепнување, бидете без грижи, ќе се реши проблемот кој ве измачувал.

Близнаци (22.05 – 22.06)

РАБОТА: Можно е дека ќе имате потреба да ја пробате среќата кога станува збор за деловното поле. А среќата ќе биде на ваша страна.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација е одлична, цврста, стабилна, со партнерот ќе доживеете прекрасни моменти.

ЗДРАВЈЕ: Поведете сметка за органите за вид и слух.

Рак (22.06 – 22.07)

РАБОТА: Пред вас е многу добар период за покренување на сопствен бизнис и нов почеток на деловен план.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта имате чувство дека блискоста меѓу вас и партнерот никогаш не била поголема.

ЗДРАВЈЕ: Без проблеми и тешкотии.

Лав (23.07 – 22.08)

РАБОТА: Ќе се ослободите од товарот од минатото и сега ќе чекорите во нови деловни победи.

ЉУБОВ: На полето за љубов ве очекува максимално спојување со саканото лице и уживање во убавите моменти.

ЗДРАВЈЕ: Одлично.

Девица (23.08 – 22.09)

РАБОТА: Вашето поле за финансии би требало многу значително да се подобри во текот на оваа недела.

ЉУБОВ: Можете да очекувате генерално стабилна атмосфера кога станува збор за љубовта.

ЗДРАВЈЕ: Чувајте ги белите дробови.

Вага (23.09 – 22.10)

РАБОТА: Нема да и бидете претерано посветени на работата, некако нема да имате доволно енергија за неа.

ЉУБОВ: Љубовното поле дефинитивно ви е приоритет и ќе дадете се од себе да го задржите партнерот покрај вас.

ЗДРАВЈЕ: Можен висок притисок.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

РАБОТА: Можете да се надевате на период во кој нема да имате преголем број на деловни обврски.

ЉУБОВ: На полето за љубов ќе ви се случат некои нови познанства, а една личност фатално ќе ве привлече.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со варењето.

Стрелец (22.11 – 21.12)

РАБОТА: Ќе успеете да дефинирате кој ви е пријател, а кој противник кога станува збор за работата, а тоа многу ќе ви помогне.

ЉУБОВ: Љубовната ситуација нема премногу да се менува, нема некои нагли промени оваа недела или пак неочекувани случувања.

ЗДРАВЈЕ: Без нагласени проблеми, добро.

Јарец (22.12 – 20.01)

РАБОТА: Доколку сте очекувале деловно напредување можете да се надевате на многу позитивни вести сега.

ЉУБОВ: Љубовта во моментов ви е на второ место бидејќи целата енергија ви е насочена кон работата.

ЗДРАВЈЕ: Полека ќе закрепнувате од проблемите кои ги имавте во изминатиот период.

Водолија (21.01 – 19.02)

РАБОТА: Доколку на било кој начин соработувате со странство можете да очекувате голем успех.

ЉУБОВ: Во љубовта ќе бидете задоволни се додека партнерот не ве ограничи и додека ви дава доволно слобода.

ЗДРАВЈЕ: Можни проблеми со холестеролот, жолчката или црниот дроб.

Риби (20.02 – 20.03)

РАБОТА: Ситуацијата е многу добра на деловниот план, пред се поради тоа што финансиите ви се сосема стабилни.

ЉУБОВ: Кога станува збор за љубовта можете да очекувате некои тајни случувања, скриени од погледите на јавноста.

ЗДРАВЈЕ: На ова поле ве очекува период на регенерација.