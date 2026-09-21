ММФ: Вештачката интелигенција би можела да го поттикне растот, но и да ги зголеми економските притисоци

Вештачката интелигенција би можела да ја зголеми европската продуктивност за околу 1 процент во текот на пет години, но ризикува зголемување на нееднаквоста, оптоварување на електричните мрежи и поголема зависност од странска технологија, освен ако владите не ја продлабочат економската интеграција, според документ на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) до министрите на Европската унија, објави денес Ројтерс.

Во придружниот документ, подготвен за неформален состанок на министрите за финансии на ЕУ во Даблин на 18 и 19 септември, се вели дека придобивките и трошоците од вештачката интелигенција веројатно ќе бидат нееднакво распределени низ земјите, регионите и работниците.

Исто така, се истакнува дека завршувањето на единствениот пазар на ЕУ би помогнало во порамномерното ширење на примената на вештачката интелигенција и нејзините придобивки во блокот од 27 земји.

60 проценти од работниците се изложени

Документот на ММФ, исто така, ги одразува загриженостите изразени од поранешниот претседател на Европската централна банка, Марио Драги, и Европската комисија дека фрагментираните пазари на капитал, труд и енергија во Европа ги попречуваат инвестициите и иновациите.

ММФ проценува дека околу 60 проценти од работниците во развиените европски економии се вработени на работни места кои се силно изложени на влијанието на вештачката интелигенција.

Според документот, додека некои може да станат попродуктивни благодарение на алатките за вештачка интелигенција, други може да се соочат со губење на работни места поради автоматизацијата на рутинските задачи, особено на работни места каде што вештачката интелигенција е поверојатно да ја замени работната сила отколку да ја надополни.

Документот на ММФ, исто така, забележува дека европските центри за податоци веќе трошат околу 3 проценти од електричната енергија на континентот и дека побарувачката нагло ќе се зголеми со проширувањето на употребата на вештачка интелигенција.

Големите технолошки центри како што се Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париз и Даблин се меѓу најтешко погодените области, при што кластерите на центри за податоци веќе вршат притисок врз локалните енергетски мрежи.

Опасноста од стратешка зависност

За да се реши ова, ЕУ треба да инвестира во прекугранична мрежна инфраструктура и да ја продлабочи интеграцијата на европскиот енергетски пазар, според ММФ.

Документот, исто така, предупредува дека Европа е во опасност од создавање уште една стратешка зависност, бидејќи САД и Кина доминираат во развојот на моделите на вештачка интелигенција.

Во документот, исто така, се наведува дека на Европа ќе ѝ требаат значителни инвестиции во сопствената индустрија за вештачка интелигенција за да избегне зависност од странска технологија. Исто така, се истакнува дека придобивките од вештачката интелигенција веројатно ќе бидат нерамномерно распределени и меѓу и во рамките на земјите од ЕУ.

Се очекува поразвиените економии да имаат непропорционална корист бидејќи се подобро подготвени за оваа технологија и повеќе изложени на нејзиното влијание, објави Ројтерс.