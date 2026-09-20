Како Google Maps и Waze „знаат“ каде е полицијата? Тајна функција што многу возачи не ја забележуваат

Апликациите за навигација како Google Maps и Waze не користат сателитски снимки или вештачка интелигенција за самостојно „откривање“ на полициски патроли и камери за брзина. Информациите главно се собираат од неговите корисници, кои ги пријавуваат во реално време додека се движат по одреден дел.

Овој систем е базиран на принципот на масовно собирање податоци, т.е. crowdsourcing. Кога возачот ќе забележи полициска патрола, радар или друга ситуација на патот додека вози, може да го пријави тоа со едноставно притискање на соодветната опција во апликацијата. Предупредувањето потоа се прикажува на другите возачи што се приближуваат до истата локација.

За да се потврди дека апликацијата е сè уште актуелна, апликацијата може да побара од другите корисници да потврдат дека патролата е сè уште на тоа место. На овој начин, информациите постојано се ажурираат, додека застарените апликации се отстрануваат со текот на времето.

Веројатноста на таков систем се базира на алгоритми што обработуваат голем број апликации. Колку повеќе независни возачи ја потврдуваат истата информација, толку е поголема веројатноста дека е точна.

Ако повеќе возила поминат низ одредена локација и никој не потврди дека патролата е сè уште таму, предупредувањето може да се отстрани од мапата.

Google Maps може да користи и податоци од Waze, апликација во сопственост на Google. Waze посебно ги охрабрува корисниците да пријавуваат услови на патот со доделување поени за одредени активности, што поттикнува активно учество на возачите и собирање нови информации.

Сепак, можноста за пријавување полициски патроли предизвикува бројни дискусии. За некои возачи, ваквите предупредувања се корисен потсетник да забават и да возат повнимателно, додека критичарите веруваат дека можат да имаат негативни последици, особено ако возачот се обиде да избегне полициска контрола.

Затоа, правилата не се исти во сите европски земји.

Во Германија, на возачите им е забрането да користат уреди или апликации со цел да предупредат за радари и полициски контроли додека возат, што подлежи на пропишана казна и казнена точка.

Во Франција, на апликациите не им е дозволено да ја покажуваат точната локација на полициска патрола. Наместо тоа, тие можат да ги предупредат возачите за поширока „опасна зона“.

Опцијата за пријавување настани на патот е достапна на паметни телефони, а одредени функции може да се користат и преку Android Auto и Apple CarPlay. Сепак, важно е да се има предвид дека точноста на овие известувања зависи од тоа колку се активни корисниците и колку брзо ги ажурираат информациите на терен.