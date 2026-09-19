Трамп најави формирање на „AI Force“ и назначување на „цар“ за вештачката интелигенција

Американскиот претседател Доналд Трамп најави формирање на нова организација наречена „AI Force“, моделирана според американските вселенски сили, како и назначување на специјален службеник за вештачка интелигенција, кого го нарече „Цар на вештачката интелигенција“.

Во објава на неговата социјална мрежа Truth Social, Трамп оцени дека вештачката интелигенција се соочува со обиди за ограничување или забавување на нејзиниот развој и рече дека неговата администрација нема да дозволи „задушување“ на развојот на таа индустрија.

„Ние на никаков начин нема да го попречиме или задушиме растот на оваа неверојатна индустрија. Напротив, ќе ја заштитиме, ќе ѝ помогнеме и ќе ја надгледуваме додека расте“, напиша Трамп.

Тој изјави дека во исто време властите ќе се обидат да спречат злоупотреба на вештачката интелигенција, оценувајќи дека со таквите активности може да се бориме преку постојниот систем за кривична и граѓанска правда.

„Сепак, ние исто така ќе бараме што не е во ред, а тоа можеме да го направиме многу лесно со нашиот веќе постоечки систем за кривична и граѓанска правда“, напиша американскиот претседател.

Трамп објави дека за таа цел ќе формира „AI Force“, по примерот на „Space Force“, кои ги опиша како голем успех за време на неговиот прв претседателски мандат.

Според него, администрацијата во Вашингтон наскоро ќе го објави името на службеникот кој ќе биде задолжен за оваа област.

„Во блиска иднина, ќе назначам „цар“ на вештачката интелигенција – само луѓе со висок коефициент на интелигенција треба да аплицираат“, рече Трамп.

Тој го спореди развојот на вештачката интелигенција со претходните големи технолошки пресвртници, истакнувајќи дека тоа „ќе има уште поголемо влијание“.

Тој исто така изјави дека вештачката интелигенција би можела да сочинува „дури 25 проценти“ од бруто-домашниот производ на САД во иднина.

„Ние ја предводиме Кина и остатокот од светот и имам намера да го задржам така“, напиша Трамп.

Во истото соопштение, Трамп ги обвини демократите дека спроведуваат разни, како што изјави, „измами“ насочени кон штета на Соединетите Американски Држави.

Меѓу темите што ги спомена беа истрагите поврзани со Русија и Украина, глобалното затоплување, постапките за импичмент против него и прашањата за трансродовите лица и нивното учество во спортот.

Трамп, исто така, рече дека напорите да се ограничи развојот на центри за податоци во најголем дел не успеале откако, како што рече, локалните заедници ги виделе економските придобивки од нивното присуство, вклучувајќи повисоки плати, пониски даноци и побезбедни улици.