Храна која го намалува шеќерот во секунда: Евтина, достапна за сите и треба да се јаде што е можно почесто

Го намалува шеќерот побрзо отколку што мислите, а чини малку и е достапна во секоја продавница. Еве што лекарите советуваат да ставите во вашата чинија.

Сè почесто, лекарите издвојуваат една храна што брзо го намалува шеќерот во крвта и може да биде најбрзото природно оружје против скоковите на гликоза. И најлудото од сè е што е на дофат на сите нас, е евтина и буквално ја има во секоја продавница за храна.

Зелен зеленчук што го намалува шеќерот побрзо од другите

Д-р Меги Пауерс откри која храна треба да се избере за да се држи шеќерот под контрола. Листен, зелен зеленчук е на прво место, а пред сè, спанаќот.

Со неа, според д-р Пауерс, добро е да се јаде зелка, но и храна богата со протеини: јогурт, свежо сирење, јајца, посно месо и путер од кикирики. Таквата чинија не остава многу простор за ненадејни скокови на гликоза, бидејќи протеините го забавуваат она што слатките и белиот леб го забрзуваат. Затоа комбинацијата од зеленчук и протеини делува подобро од која било храна самостојно.

Пауерс исто така забележува дека дијабетичарите можат да пијат вода од овошје што ја подготвуваат дома. Лимон или краставица се додаваат во обична вода и се оставаат да отстојат 24 часа пред да се пијат.

Знаци што никој не ги забележува на почетокот

Да ве потсетиме дека повеќето од симптомите не се видливи на почетокот на болеста. Најчести се жед, сува уста, ненадејно губење на тежина, често мокрење, зголемен глад, замор и исцрпеност.