ЕЦБ: Платите во еврозоната на почетокот на 2027 година ќе пораснат до 2,8 проценти

Европската централна банка (ЕЦБ) објави дека нејзиниот индикатор за трендови на платите укажува на раст на договорените плати од 2,7 проценти во првата половина на 2027 година, што укажува на мало забрзување на нивниот раст.

Индикаторот на ЕЦБ е ажуриран со податоци од колективните договори потпишани до крајот на август 2026 година, додека периодот за кој дава информации однапред е продолжен до крајот на јуни 2027 година.

Според овие податоци, очекуваниот раст на договорените плати во првата половина на 2027 година е 2,7 проценти. Сепак, опфатот на вработените за тој период е сè уште релативно ограничен и изнесува 28,8 проценти, но постепено ќе се зголемува со потпишувањето на нови колективни договори.

Индикаторот за плати на ЕЦБ, кој ги вклучува тековните колективни договори, покажува дека притисокот врз договорените плати, со рамни еднократни плаќања, ќе изнесува 2,2 проценти во 2026 година. Овие податоци се базираат на покриеност на 46,9 проценти од вработените во земјите што учествуваат во мониторингот.

Главниот индикатор на ЕЦБ е 2,7 проценти во првиот квартал од 2027 година, со покриеност од 32,5 проценти од вработените, додека во вториот квартал се зголемува на 2,8 проценти, со покриеност од 25,1 процент.

Пониското ниво на индикаторите за плати во првата половина од 2026 година е првенствено последица на техничкиот ефект на еднократните плаќања што првично беа исплатени во втората половина од 2024 година, но не беа повторени следната година. Овие ефекти целосно ќе исчезнат во втората половина од 2026 година.

Во однос на податоците објавени во јули 2026 година, индикаторот на ЕЦБ со измазнети паушални суми е малку ревидиран надолу за 2026 година.

Главниот индикатор остана во голема мера непроменет за четвртиот квартал од 2026 година и првиот квартал од 2027 година, и покрај значителното зголемување на покриеноста на вработеноста.

Индикаторот на ЕЦБ, кој ги вклучува еднократните плаќања без нивно временско измазнување, беше намален од 3,0 проценти во 2025 година на 2,6 проценти во 2026 година.

Во исто време, индикаторот што ги исклучува еднократните плаќања во просек изнесува 2,6 проценти во 2026 година, што покажува дека еднократните плаќања имаат ограничено значење во неодамнешните колективни договори.

На квартална основа, сите три индикатори изнесуваат 2,7 проценти во првиот квартал од 2027 година и 2,8 проценти во вториот квартал.

ЕЦБ наведува дека главниот индикатор е посоодветен за следење на месечните и кварталните движења на договорените плати, бидејќи ги распределува еднократните плаќања со текот на времето. Спротивно на тоа, индикатор кој не ги измазнува еднократните плаќања е посоодветен за следење на годишната динамика на заработката.

Периодот на предвидување за кој ЕЦБ ги следи договорените заработки сега е продолжен до крајот на јуни 2027 година.

Со потпишувањето на нови колективни договори и зголемувањето на нивната покриеност во 2027 година, ЕЦБ ќе го продолжи периодот на следење до третиот квартал од 2027 година во ноемвриското соопштение, а до целата 2027 година во декември.

Покриеноста на вработеноста за 2026 година моментално е 46,9 проценти, но се намалува на 32,5 проценти во првиот квартал и 25,1 процент во вториот квартал од 2027 година.

ЕЦБ очекува оваа покриеност постепено да се зголемува со потпишувањето на нови колективни договори.

Централната банка предупредува дека податоците може да бидат ревидирани и дека информациите поврзани со идниот период не треба да се толкуваат како прогноза, бидејќи тие ги одразуваат само информациите што моментално се содржани во важечките колективни договори.

Индикаторот на ЕЦБ, исто така, не го следи официјалниот индикатор за раст на договорените плати со целосна прецизност, па затоа се очекуваат одредени отстапувања со текот на времето.

За поширока проценка на трендовите на платите во еврозоната, ЕЦБ се повикува на своите септемвриски макроекономски проекции за 2026 година. Според тие проекции, надоместокот по вработен во Еврозоната треба да порасне за 3,3 проценти оваа година.

ЕЦБ објавува четири индикатори за трендовите на платите за вкупно девет земји од еврозоната кои учествуваат во овој систем за следење: Белгија, Германија, Грција, Шпанија, Франција, Италија, Холандија, Австрија и Финска.

Индикаторот се базира на детална база на податоци за важечки колективни договори во тие земји и се користи за проценка на притисоците врз растот на платите во еврозоната.