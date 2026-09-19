Овие европски градови имаат најскап јавен превоз

Јавниот превоз е важен дел од секое патување, но во многу европски престолнини стана значително поскап. Новото истражување на Greenpeace покажа дека долгорочните цени на билетите се зголемиле во 14 европски престолнини од 2023 година, додека се намалиле во четири града.

Greenpeace анализираше 30 европски земји – 27-те земји-членки на Европската Унија плус Обединетото Кралство, Швајцарија и Норвешка и ја спореди достапноста и цените на месечните и годишните билети за јавен превоз.

Исто така, анализираше колку долго важат билетите, која област ја покриваат, дали вклучуваат различни видови транспорт и дали има попусти за ранливите групи. ДДВ-то платен на билетите беше исто така земен предвид.

Лондон е убедливо најскап

Меѓу најскапите европски престолнини за месечен јавен превоз, Лондон е водечки, каде што билет чини околу 162 евра.

Следи Амстердам со 107 евра и Париз со 77 евра месечно.

Најголемо зголемување на цените на долгорочните билети од 2023 година е забележано во Никозија, каде што се зголемија за дури 67 проценти. Потоа следува Амстердам со раст од 55 проценти, Мадрид 50 проценти и Братислава 32 проценти.

Во Берлин, цените се зголемија за 29 проценти, а во Виена за 26 проценти. Зголемување на цените од најмалку 10 проценти е забележано и во Копенхаген, Букурешт, Вилнус, Брисел и Лондон.

Билетите поевтинија во четири града

Сепак, трендот не е ист насекаде. Во четири европски престолнини, цените на долгорочните билети се намалија од 2023 година.

Најголемо намалување е забележано во Даблин, каде што цените се намалија за дури 42,5 проценти. Тие се намалија за 11,5 проценти во Осло, 6,6 проценти во Берн и 5,8 проценти во Будимпешта.

Во уште 12 европски престолнини, цените останаа на исто ниво како и во 2023 година.

Еден од проблемите за кои предупредува Greenpeace е оданочувањето на јавниот превоз. Билетите во ЕУ се оданочуваат со просечно 11 проценти ДДВ, а седум земји ги зголемија даноците на јавниот превоз од 2023 година.

Кои градови имаат најдобар јавен превоз?

Кога се разгледува цената, пристапноста и инклузивноста на долгорочните билети, Талин, Луксембург и Валета се изедначени на врвот на европската ранг-листа.

По нив следуваат Прага на четвртото место, Рим на петтото и Атина на шестото место. Првите осум се комплетирани од Софија и Виена.

Гринпис истакнува дека само осум од 30-те анализирани европски земји во моментов нудат бесплатен јавен превоз или универзални долгорочни билети по прифатливи цени.

Организацијата затоа ги повикува националните и локалните власти да воведат прифатливи таканаречени климатски билети. Целта е да се поттикне користењето на јавниот превоз, да се намалат емисиите од патниот и воздушниот транспорт и да се намали зависноста на Европа од фосилни горива.