Министрите на ЕУ размислуваат за оданочување на екстра профитот на енергетските компании

Германија и пет други земји бараат конкретен модел, додека Европската комисија во моментов не планира предлог за данок на ниво на ЕУ.

Министрите за финансии на Европската унија денес ќе ја разгледаат можноста за воведување данок на екстра профит на ниво на ЕУ за енергетските компании поради порастот на цените на нафтата и гасот.

Даноците се однесуваат на компании кои остваруваат огромен профит поради наглиот пораст на цените на нафтата и гасот по затворањето на Ормутскиот теснец, додека се очекува разговорите да продолжат во октомври, објави Ројтерс.

Дебатата започна кон крајот на август кога министрите за финансии на Германија, Шпанија, Португалија, Италија, Полска и Австрија предупредија дека потрошувачите се соочуваат со еден од најголемите шокови во снабдувањето со нафта во последните децении, што дополнително го поттикнува незадоволството на јавноста од зголемувањето на трошоците за живот.

Парламентарните избори се закажани следната година во Франција, Италија, Шпанија, Полска, Грција, Финска, Словачка и Естонија.

Цената на суровата нафта повторно надмина 100 долари за барел, што е за околу 50 проценти повеќе од пред војната во Иран, бидејќи ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток се заканува да ги наруши другите правци на снабдување.

Податоците од пазарите на деривати сугерираат дека трговците не очекуваат пад на цените во блиска иднина.

Пристигнувајќи на состанокот на министрите за финансии на ЕУ во Даблин, германскиот министер за финансии Ларс Клингбеил ја повика Европската комисија да предложи начини за оданочување на она што тој го нарече прекумерен профит од нафтените компании.

„Комисијата беше многу резервирана по ова прашање, иако неколку земји-членки долго време бараа да се презентираат конкретни модели. Ова мора да се случи најдоцна до следниот состанок на Екофин (министрите за финансии на ЕУ) во октомври, а денес повторно ќе вршам притисок во име на другите“, рече Клингбеил.

Како што рече, граѓаните гледаат како нафтените компании ја злоупотребуваат ситуацијата, наплаќаат неразумно високи цени и значително го зголемуваат својот профит.

„Ова е јасно видливо во нивните биланси на состојба… Ако компаниите остварат дополнителен профит во оваа ситуација, мора да реагираме соодветно. Јасно очекувам Комисијата сега да излезе со конкретни предлози“, додаде тој.

Сепак, европскиот комесар за економија Валдис Домбровскис изјави дека Комисијата во моментов нема планови да предложи данок на ниво на ЕУ, нагласувајќи дека земјите-членки ги управуваат своите даночни политики и се слободни да дејствуваат како што сметаат за соодветно.

„Бевме јасни дека, во извесна смисла, ова е во рацете на земјите-членки. Тие можат сами да донесуваат одлуки за оданочување на вишокот профит, а доколку е потребно, комисијата е подготвена да се приклучи на дискусиите. Во оваа фаза, не излегуваме со предлог на ниво на ЕУ, но земјите-членки секако имаат можност сами да спроведат мерки“, рече Домбровскис.