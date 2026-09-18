Сенаторот Берни Сандерс предложи 4-дневна работна недела без намалување на платите

Сенаторот Берни Сандерс и претставникот Марк Такано повторно предложија закон во Конгресот на САД за воведување 32-часовна работна недела.

Нивниот предлог предвидува намалување на работното време без намалување на платите и другите права на вработените. Иницијативата се заснова на аргументот дека огромното зголемување на продуктивноста и развојот на нови технологии како што е вештачката интелигенција треба да резултираат со подобри услови за работа. Овој предлог го покренува прашањето за прилагодување на работните стандарди на современите економски и технолошки околности, пишуваат американските портали.

Сенатор Сандерс и претставникот Такано официјално поднесоа закон со кој би се скратила стандардната работна недела во САД на 32 часа, а воедно би се задржале постојните плати и бенефиции. Тие го објаснуваат својот предлог како неопходен одговор на деценискиот раст на продуктивноста и економските промени предизвикани од вештачката интелигенција, автоматизацијата и новите технологии.

Сандерс рече дека економските придобивки од вештачката интелигенција треба да им се донесат и на работниците и нивните семејства, а не само на мала група милијардери и извршни директори на големи компании. Такано истакна дека работната недела од 40 часа е воведена пред речиси 90 години и верува дека работните стандарди мора да бидат усогласени со денешниот начин на работа и влијанието на технологијата.

Застапниците на законот потсетуваат дека Законот за фер работни стандарди од 1938 година првпат вовел работна недела од 44 часа, а две години подоцна стандардот станал работна недела од 40 часа, што е сè уште во сила денес. Тие веруваат дека е време за уште едно намалување.

Главниот аргумент на застапниците на законот е дека огромното зголемување на продуктивноста не резултирало со подобар животен стандард за повеќето работници. Во официјалната изјава се истакнува дека американските работници денес се повеќе од 400 проценти попродуктивни отколку во 1940-тите, а во исто време, милиони од нив работат подолго време за помала плата.

Тие го поткрепуваат своето тврдење со податоци од 2019 година, кои покажуваат дека речиси 40 проценти од вработените во Соединетите Држави работат најмалку 50 часа неделно. Дури 18 проценти, или 28,5 милиони луѓе, работат 60 или повеќе часа неделно. Просечниот американски работник со полно работно време во 2024 година работел речиси 43 часа неделно. Покрај тоа, повеќе од 8,5 милиони Американци имаат повеќе работни места, од кои 4,7 милиони комбинираат работа со полно работно време со дополнителна работа со скратено работно време.

Иницијативата се однесува и на истражување за задоволството на вработените. Според Американското здружение на психолози, околу 80 проценти од работниците веруваат дека би биле посреќни и подеднакво ефикасни доколку работеле четири дена во неделата. Овие податоци се дополнителен аргумент за застапниците на пократка работна недела.

Берни Сандерс е американски политичар, роден во 1941 година во Бруклин, виш сенатор од Вермонт и независен пратеник со најдолг стаж во историјата на Конгресот на САД, иако тесно соработува со Демократската партија. Пред Сенатот, тој беше градоначалник на Бурлингтон (1981-89) и член на Претставничкиот дом (1991-2007).

Тој се опишува себеси како демократски социјалист и се смета за еден од лидерите на прогресивното движење во САД; неуспешно се кандидираше за претседателска номинација на Демократската партија во 2016 и 2020 година, завршувајќи втор двата пати. Познат е по застапувањето на универзалното здравствено осигурување преку моделот „Medicare for All“ и борбата против економската нееднаквост.