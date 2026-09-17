Украинските дронови го топат богатството на најбогатата Русинка

Татјана Ким го претвори „Wildberries“ во доминантен онлајн трговец во Русија, создавајќи домашен конкурент на „Amazon.com“ и во меѓувреме станувајќи најбогатата жена во земјата, пишува „Bloomberg“.

Тоа се промени во јули, кога Украина започна напади врз широката мрежа магацини на компанијата, при што беше уништена околу една третина од нејзиниот капацитет за складирање и беа предизвикани загуби од милијарди долари.

Бран од напади со дронови погоди повеќе од 20 објекти на компанијата, при што до крајот на август беше уништена стока вредна најмалку 550 милијарди рубљи (6,4 милијарди долари). Обновувањето на оштетените магацини ќе чини повеќе од 200 милијарди рубљи (2,3 милијарди долари), според проценките на аналитичката компанија „Data Insight“.

Ким ја основала компанијата пред повеќе од две децении, додека била на породилно отсуство. Нејзината идеја била „Wildberries“ да стане место за луѓе како неа – мајки со ограничен буџет и малку време за купување.

Почнала така што на големо нарачувала облека од германски каталог за продажба по пошта, ги скенирала фотографиите и ги објавувала на својата веб-страница.

Нејзиното нето-богатство годинава се намалило за 1,5 милијарди долари, на 6,4 милијарди долари, покажува индексот на милијардери на „Bloomberg“.

Со текот на годините таа ја претворила компанијата од мал стартап, за кој самата ги доставувала производите, во најголем онлајн трговец во Русија.

Минатата година бруто-вредноста на продадената стока достигнала околу 6,1 трилиони рубљи, што е речиси 3 отсто од бруто-домашниот производ (БДП) на земјата.

Огромните магацини на „Wildberries“, од кои некои имаат површина од околу 250.000 квадратни метри – приближно колку 35 стандардни фудбалски игралишта – станаа лесни и чести цели во украинската кампања против руската логистичка инфраструктура, додека Киев го проширува нејзиниот опсег и интензитет.

„Ozon“, вториот по големина руски гигант за електронска трговија, чиј сосопственик е милијардерот Владимир Евтушенков, управува со пораспрскана мрежа од помали објекти, кои исто така беа цел на напади.

Војната во Украина, која влезе во петтата година, однесе животи на најмалку еден милион луѓе, според податоците на Советот за надворешни односи, и принуди милиони луѓе да ги напуштат своите домови. Русија контролира околу 20 отсто од украинската територија.

„RWB Group“, во која е и „Wildberries“ по нејзиното спојување со „Russ Group“, во соопштение испратено по е-пошта наведе дека, „и покрај исклучителниот карактер“ на ситуацијата, компанијата „ги презема сите неопходни мерки за да ги минимизира последиците и да ги обнови нормалните активности“.

Логистичка мрежа

Украина започна да напаѓа магацини во Русија откако силите на претседателот Владимир Путин повеќепати погодија објекти со кои управува „Nova Poshta“, исклучително важен дел од украинската воена логистичка мрежа што пренесува стока, ја поддржува електронската трговија и доставува хуманитарна помош, вклучително и во области во близина на фронтот.

На почетокот, војната во Украина обезбеди услови за значителен раст на „Wildberries“. Откако западните трговски компании официјално се повлекоа од Русија, „Wildberries“ стана уште поважно место за купување на сè – од облека на „Zara“ до паметни телефони и друга електроника.

Дел од производите се внесуваа во земјата преку паралелни увозни канали, без дозвола на сопствениците на брендовите.

Истовремено, компанијата инвестираше во проширување на мрежата на магацини, при што речиси ја удвои нивната вкупна површина на околу 5,2 милиони квадратни метри минатата година.

Иако нападите со дронови значително го намалија богатството на Ким, тие имаат последици и за важен дел од руската воена економија – стотици илјади продавачи кои зависат од платформата на компанијата.

Уништените залихи, забавените испораки и зголемените логистички трошоци се одразија врз цените на потрошувачките производи, кои и претходно беа под притисок поради војната.

Нападите го загрозија и бизнисот на илјадници продавачи од трети страни, кои ги продаваат своите производи преку популарните онлајн платформи.

Според веб-страницата на компанијата, повеќе од еден милион продавачи ја користат „Wildberries“.

Компанијата воведе дополнителни мерки за поддршка на погодените трговци, меѓу кои фиксни исплати за оштетената стока и автоматско тримесечно одложување на отплатата на кредитите од „WB Bank“ и „WB Finance“.

„Ова е директен удар врз малите претприемачи“, вели Александра Прокопенко, соработник во фондацијата „Карнеги“ за меѓународен мир.

„Следниот пат ќе видиме затворање на бизниси, зголемување на бројот на банкроти и пад на инвестициската активност. Многу луѓе веќе ги чувствуваат последиците од војната и сфатија како таа влијае врз нивниот живот“, додава таа.

Ким мора навреме да дејствува за да го приспособи „Wildberries“ на оперативната средина која брзо се менува.

Компанијата ги намали провизиите за продавачите кои го користат нејзиниот модел „исполнување од продавачот“, при кој трговците самите ги складираат и пакуваат производите, додека „Wildberries“ управува само со нивната испорака до клиентите.

Компанијата гради и мрежа од партнерски складишни центри, чија површина започнува од околу 100 квадратни метри.

Нивното работење е поскапо од управувањето со големи магацини, што дополнително го зголемува финансискиот притисок врз „Wildberries“.

Малку се знае за финансиската стабилност на компанијата, бидејќи таа не објавува целосни резултати според меѓународните сметководствени стандарди.

Сепак, претходно годинава компанијата соопшти дека се наоѓа во фаза на активни инвестиции и дека минатата година ја завршила со добро ниво на задолженост.

Вкупниот долг на компанијата би можел да изнесува речиси 1,3 трилиони рубљи, вклучително и повеќе од 500 милијарди рубљи што ѝ ги должи на банката ВТБ на крајот од 2025-та година, објави рускиот информативен сајт „The Bell“.

За Ким, превирањата значат преиспитување на бизнисот чиј огромен обем ѝ помогна да стане најбогатата жена во Русија.

„Единственото што ние, руската бизнис-заедница, можеме да го направиме сега е да останеме смирени, да планираме за блиската иднина, да се приспособуваме и да се менуваме“, изјави таа во видеообраќање објавено на Телеграм кон крајот на јули.

„Претприемачите подобро од кој било друг знаат како се прави тоа“, додаде Ким.