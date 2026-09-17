Трошоците за труд во ЕУ растат, во некои земји скокот е двоцифрен

Трошоците за труд во Европската Унија продолжуваат да растат, но со големи разлики меѓу земјите членки. Во вториот квартал од 2026-та година, просечните трошоци за еден час работа во ЕУ се зголемиле за 3,2 отсто во однос на истиот период лани, додека во еврозоната растот изнесува 3,1 отсто, покажуваат најновите податоци на Евростат.

Најголем раст на трошоците за работна сила во целата економија е регистриран во Бугарија, со 9,9 отсто, пред Литванија со 9,6 и Хрватска со 8,9 отсто. На спротивниот крај се Луксембург и Романија, со раст од по 1,8 отсто, додека Франција и Италија бележат зголемување од по 2,1 отсто.

Податоците се однесуваат на номиналните трошоци за труд по одработен час и ги опфаќаат и платите и другите трошоци поврзани со вработувањето.

Најголеми разлики меѓу секторите

Во деловниот сектор разликите се уште поизразени. На ниво на ЕУ, просечните трошоци за труд во овој дел од економијата се зголемиле за 3,1 отсто на годишно ниво.

Во еврозоната растот изнесува 3 отсто. Најголем пораст има во градежништвото, каде што трошоците за труд се зголемиле за 3,9 отсто, пред услугите со 3 отсто и индустријата со 2,9 отсто.

Во Бугарија, која има највисок раст во целата економија, трошоците за труд во деловниот сектор се зголемиле за 11,5 отсто. Хрватска следува со 10,7 отсто.

Во економијата надвор од деловниот сектор, трошоците за труд во ЕУ пораснале за 3,3 отсто, додека во еврозоната растот изнесува 3,1 отсто.

Номинални трошоци за труд по час во целата економија во вториот квартал, во споредба со истиот период од претходната година. Графикон: Евростат.

Индустријата и градежништвото

Индустријата во ЕУ бележи раст на трошоците за труд од 3 отсто на годишно ниво, а во еврозоната од 2,9 отсто.

Највисоки стапки повторно се регистрирани во некои од земјите од Централна и Источна Европа. Во Бугарија трошоците за труд во индустријата се зголемиле за 12,2 отсто, а во Хрватска за 10,4 отсто.

Во градежниот сектор просечните трошоци за труд во ЕУ и еврозоната се зголемиле за 3,9 отсто.

Што покажуваат податоците за платите?

Растот на трошоците за труд не е исто што и растот на платите, бидејќи индексот ги опфаќа и неплатните трошоци на работодавачите.

Сепак, Евростат покажува дека во вториот квартал од 2026 година трошоците за час работа за плати и надоместоци во целата економија најмногу се зголемиле во Бугарија, за 9,9 отсто, потоа во Литванија за 9,6 и Хрватска за 8,9 отсто.

На ниво на ЕУ, и платите и неплатните компоненти на трошоците за труд се зголемиле за по 3,2 отсто во однос на вториот квартал од 2025-та година. Во еврозоната трошоците за плати пораснале за 3 отсто, а неплатните трошоци за 3,2 отсто.

Податоците на Евростат покажуваат дека растот на трошоците за труд останува значително различен низ Европа – од умерени стапки од околу 2 отсто во дел од западноевропските земји, до речиси 10 отсто или повеќе во некои земји од Централна и Источна Европа. Евростат напоменува дека податоците за најновите квартали може дополнително да бидат ревидирани кога ќе станат достапни нови изворни податоци.