Британскиот моден гигант изненади, „Next“ очекува добивка од 1,26 милијарди фунти

„Next“ по четврти пат во тековната финансиска година ја зголеми прогнозата за добивка, откако силната онлајн побарувачка за облека во текот на летото ги надмина очекувањата, пренесува „Bloomberg“.

Британскиот трговец со облека и производи за домот сега очекува добивката пред оданочување да достигне 1,26 милијарди фунти (1,7 милијарди долари), се наведува во соопштението објавено во четвртокот. Тоа е малку над и претходната прогноза и очекувањата на аналитичарите.

Под раководство на извршниот директор Сајмон Волфсон, „Next“ традиционално ги зголемува прогнозите при објавувањето на финансиските резултати. Цената на акциите на компанијата достигна рекордно ниво во август, откако „Next“ пријави значителен раст на продажбата во вториот квартал, делумно благодарение на топлото време во Велика Британија и наталожената побарувачка на Блискиот Исток и во Северна Европа.

Акциите во четвртокот на почетокот на тргувањето во Лондон поскапеа за до 3 отсто.

Најбрз раст компанијата бележи на странските пазари, каде што „Next“ инвестира во маркетинг, подобрување на својата веб-страница за директна продажба до потрошувачите, како и во испораката. Компанијата ја зголеми прогнозата за меѓународната продажба во второто полугодие за 20 отсто.

Сепак, сликата е помалку позитивна во мрежата од околу 500 продавници во Велика Британија. Падот на продажбата по редовни цени во првата половина од годината делумно се должи на неповолната споредба со минатата година, кога конкурентот „Marks & Spencer Group“ беше погоден од сајбер-напад.

Но „Next“ посочи и на слабата побарувачка за машка облека од сопствената марка, за која компанијата очекува да продолжи поради недостигот на нови колекции.

Иако економијата на Велика Британија се покажа подобро од очекуваното, потпомогната од сончевото време и Светското првенство во фудбал во текот на летото, трговците и потрошувачите истовремено се соочија со нагло зголемување на сметките за енергија поради конфликтот на Блискиот Исток.

Тоа придонесе за зголемување на инфлацијата и негативно влијаеше врз довербата на потрошувачите.

„Next“ ја намали прогнозата за продажбата во Велика Британија во второто полугодие, посочувајќи на забрзувањето на инфлацијата, повисоките камати на хипотеките и слабиот пазар на труд.

„Станува збор за комбинација од инфлациски притисоци што се појавуваат, особено во енергетскиот сектор како резултат на војната, додека навлегуваме во второто полугодие“, изјави Волфсон во интервју.

Тој додаде дека владата има ограничен фискален простор за субвенции со кои би можела да им помогне на домаќинствата.

„На крајот, инфлацискиот притисок веројатно ќе се претвори и во притисок врз потрошувачите“, рече Волфсон.

Во последните години „Next“ спроведува серија аквизиции, при што ги купи брендовите „FatFace“, „Joules“, „Cath Kidston“ и „Made.com“.

Компанијата исто така соработува со модни платформи како што е мрежата за исполнување на нарачки на „Zalando“, која ја користи за својот меѓународен бизнис.