Рудници во Македонија: Економски бенефит или еколошка катастрофа?

Прашањето за рудниците во Македонија е комплексна тема со спротивставени ставови, која балансира меѓу економскиот напредок и заштитата на животната средина. Ова прашање предизвикува сериозни дебати меѓу експертите, инвеститорите, еколошките активисти и локалното население.

Како земја богата со минерални суровини, Македонија се наоѓа пред историски крстопат. Од една страна, подземните богатства нудат милионски странски инвестиции кои можат да ги заживеат посиромашните региони. Од друга страна, секоја најава за нов ископ отвора сериозни дебати за цената што природата и здравјето на граѓаните треба да ја платат во име на профитот.



Поддржувачите на рударството, вклучувајќи ги стопанските комори и странските инвеститори, со години аргументираат дека современиот свет не може да функционира без рудници, особено во ера на глобална зелена транзиција. Металите како бакарот се клучни за производство на електрични возила и технологии за обновлива енергија, што ја става земјата во стратешки поволна позиција. Според нив, модерната технологија овозможува т.н. затворени системи на работа кои ветуваат минимални емисии и строга контрола на отпадот, со што рударството би станало безбеден двигател на бруто-домашниот производ.

На спротивната страна стои силен и гласен еколошки бедем, составен од граѓански здруженија и локално население кои во рудниците гледаат само еколошка временска бомба. Скептицизмот е длабоко оправдан со оглед на историските еколошки „жешки точки“ ширум земјата кои со децении остануваат несанирани. Главниот аргумент против тешката индустрија е дека отворените копови и депониите со јаловина можат трајно да ги затрујат подземните води, почвата и воздухот со тешки метали, со што директно би се уништиле алтернативните и одржливи гранки како што се земјоделството и туризмот.

Највпечатлив пример за овој длабок општествен раздор е повеќегодишната битка околу проектот за рудникот за бакар и злато „Иловица-Штука“ во пазувите на планината Огражден. Овде, на само неколку километри од плодното Струмичко Поле, конфликтот меѓу канадско-британската компанија „Еуромакс Ресорсис“ (Euromax Resources) и локалниот фронт го допре својот врв, сумирајќи ја целата национална дилема: Дали Македонија треба да го жртвува својот зелен Исток во име на индустрискиот развој?

Поддржувачите на проектот на „Иловица-Штука“ гледаат како на историска шанса за македонската економија. Според првичните најави, станува збор за инвестиција тешка над 350 милиони евра само во првата фаза, со потенцијал да надмине една милијарда евра во текот на експлоатацијата.

„Ова не е рударство од минатиот век. Новите технологии што планираме да ги имплементираме практично значат нула емисија на загадување во околината,“ уверуваат стручните лица кои соработуваат со инвеститорот. Според нивните планови, рудникот би користел најсовремени методи за обработка на рудата, со што целосно би се елиминирал ризикот од истекување на опасни материи во подземните води.

Од другата страна на барикадата стои добро организиран и непопустлив фронт составен од локални активисти, граѓански здруженија како „Здрава котлина“ и илјадници граѓани. Нивната порака е јасна и радикална: Рудник нема да има!

Главниот страв на струмичани е насочен кон зачувување на нивната егзистенција. Струмичкиот регион е најголемиот производител на градинарски култури кои ја хранат земјава, но и се извезуваат ширум Европа. Отворањето на масивен површински коп на планината Огражден, според активистите, е директен атак врз овој еколошки чист регион.

„Како може некој да гарантира безбедност кога јаловиштето, полно со тешки метали, ќе виси над нашите глави и над нашите ниви? Една силна бура или природен дефект може засекогаш да ја затруе водата и почвата,“ велат од локалните еколошки здруженија.

Низ годините, судбината на „Иловица-Штука“ се претвори во вистинска правна и политичка сапуница. Концесии беа одземани, па враќани по судски пат, а извршните одлуки предизвикуваа масовни протести и блокади на патиштата. Граѓаните веќе неколку пати јасно покажаа дека се подготвени да ги блокираат багерите доколку државата даде конечно зелено светло за почеток на ископувањата.

Она што е очигледно е дека институциите се наоѓаат во шах-позиција. Од една страна, државата се соочува со закани за милионски меѓународни арбитражни процедури од страна на странските инвеститори доколку проектот биде трајно стопиран без цврсти правни докази. Од друга страна, политичката цена за присилно отворање на рудникот е превисока, тотално губење на довербата на целиот Југоисточен регион.

Дали земјата може да си дозволи да одбие инвестиција од стотици милиони евра во време на економска несигурност? Најверојатно не. Но, дали државата има капацитет и институции кои можат да гарантираат независен, 24-часовен и безкомпромисен мониторинг врз моќна мултинационална компанија за да се заштити здравјето на граѓаните? Судејќи по досегашните искуства со домашните загадувачи, одговорот на граѓаните е едногласно – НЕ.