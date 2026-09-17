Кој заработувал најмногу во поранешна Југославија? Не се ниту менаџери, ниту политичари

Денес, кога зборуваме за професии што носат највисока заработка, меѓу првите што ни паѓаат на ум се ИТ експерти, менаџери на големи компании, банкари, претприемачи или медицински специјалисти.

Сепак, пред повеќе од три децении сликата беше сосема поинаква, пишува Avaz.ba. Податоците за пријавените приходи во Југославија во тоа време за 1988 година откриваат дека луѓето со највисоки приходи не биле доминирани од политичари или директори на големи државни претпријатија.

На врвот биле приватни угостители, пејачи на народна музика, трговски претставници, претставници на странски компании, фудбалери, уметници, новинари и универзитетски професори.

Апсолутен рекордер бил приватен угостител од Скопје, кој за 1988 година пријавил приход од дури 171 милион динари во тоа време.

Според податоците објавени на почетокот на 1989 година, врз основа на даночните евиденции од тоа време, меѓу граѓаните со највисоки пријавени приходи имало луѓе од многу различни професии. Во Скопје, на врвот бил приватен угостител, со пријавен приход од 171 милион динари во текот на 1988 година.

Во Белград, најголем приход пријавил пејач на народна музика, кој заработил дури 142 милиони динари во текот на таа година. Во Загреб, првото место му припаднало на трговски претставник, со пријавени 61 милион динари, додека во Љубљана, највисок приход имал академски скулптор, кој пријавил 28 милиони динари. Во тоа време, не беа објавени податоци за Сараево што би овозможиле иста споредба.

Самата листа покажува колку била различна структурата на највисоките приходи од денес.

Приватниот угостител од Скопје бил апсолутен рекордер. Приватниот угостител пријавил приход од 171 милион динари, со што останал на самиот врв на листата меѓу податоците објавени во тоа време.

Денес е тешко да се замисли дека приватен угостител би бил на самиот врв на листата на највисоки пријавени приходи во целата земја, но тогаш приватниот бизнис во одредени области можел да биде многу профитабилен. Угостителството претставувало една од активностите во кои постоела можност приходот значително да се разликува од приходот на класично вработен работник.

Во Белград, пејачот на народна музика заработувал најмногу. Информациите од Белград не се помалку интересни.

Највисок пријавен приход во главниот град на Југославија во тоа време бил оној на пејач на народна музика, со 142 милиони динари. Тоа многу кажува за популарноста и заработката на најбараните изведувачи во тоа време. Пејачите кои имале голем број настапи и ангажмани можеле да заработат приход што ги рангирал меѓу најбогатите граѓани. Денес, од луѓето од технолошкиот или финансискиот сектор би се очекувало да бидат на врвот на листата, додека во тоа време, забавата можеше да биде пат до екстремно високи приходи.

Во Загреб, трговски претставник имал највисок пријавен приход. Во текот на 1988 година, тој пријавил 61 милион динари. Ваквите податоци не треба да се гледаат одделно од економскиот систем од тоа време. Југословенската економија беше силно поврзана со странски земји, а трговските и деловните односи со странските пазари беа од големо значење.

Луѓето кои се занимаваа со продажба, посредување и застапување на компании можеа да остварат многу високи заработки, особено кога нивните приходи зависеа од деловните резултати или провизиите.

Во Љубљана, рекордерот бил уметник. Во Љубљана, претставник на сосема друга професија бил на врвот. Академски скулптор пријавил приход од 28 милиони динари, што, според податоците објавени во тоа време, го ставаше на прво место во словенечката престолнина. И овој случај покажува дека високите приходи не биле резервирани само за трговија или приватен бизнис.

Некои уметници, изведувачи и други самовработени професионалци беа во можност да генерираат приход што ги направи меѓу најбогатите граѓани.

На листата немало политичари

Еден од деталите што особено привлекува внимание денес е фактот дека меѓу овие рекордери немало политичари. Дури ни директорите на најголемите државни системи не биле на врвот. Највисоките пријавени приходи ги постигнале луѓе чии работни места беа подиректно поврзани со пазарот, приватната активност, популарноста, уметничката работа или бизнисот со странски земји.

Меѓу високо платените биле приватните угостители, пејачи на народна музика, комерцијални патници, претставници на странски компании, фудбалери, ликовни уметници, новинари и универзитетски професори. Тоа е многу поинаква слика од она што би го очекувале кога зборуваме за најплатените занимања денес.

Сепак, овие износи не треба едноставно да се претвораат во денешни евра.

Бројките од неколку десетици или стотици милиони динари од 1988 година денес звучат огромни, но не е можно едноставно да се конвертираат во денешни евра и врз основа на тоа да се заклучи колку би заработиле овие луѓе денес. На крајот на осумдесеттите години, Југославија поминуваше низ сериозни економски проблеми и многу висока инфлација. Монетарниот систем и вредноста на парите беа сосема различни од денешните.

Затоа споредувањето на приходите во тоа време со современите плати бара многу повеќе од едноставна конверзија на валута. Исто така е важно дека зборуваме за пријавени оданочливи приходи, а не за вкупната актива на поединците, ниту пак за парите што им останале по сите нивни обврски.

Даночниот систем не беше ист во сите републики. Друг детаљ е важен кога се споредуваат податоци од различни делови на поранешна Југославија. Даночната основа не беше иста во сите републики, туку се пресметуваше во однос на просечниот личен доход во секоја од нив.

Затоа износите од Скопје, Белград, Загреб и Љубљана не треба да се гледаат како целосно идентични категории без дополнителен контекст. Сепак, податоците се доволно интересни за да покажат кои професии во тој период би можеле да донесат екстремно високи приходи.

Особено е интересно што меѓу најдобро платените беа луѓе од професии што денес не ги поврзуваме со самиот врв на заработка. Трговските патници играа важна улога во работењето на домашните компании, претставниците на странските компании беа барани за контакти со меѓународните пазари, додека популарните изведувачи можеа да заработат огромни суми преку голем број настапи.

Покрај нив, некои уметници, спортисти, новинари и универзитетски професори можеа да имаат високи приходи. Со други зборови, не постоеше ниту една единствена професија што автоматски значеше огромна заработка. Многу зависеше од тоа колку одредена професија беше барана и дали обезбедуваше дополнителен приход надвор од класичната плата.

За нешто повеќе од три децении, пазарот на трудот се промени речиси целосно. Денес, меѓу најбараните и најдобро платените професии се експерти во информатичката технологија, финансиите, медицината, менаџментот и други високо специјализирани области.

Причината е едноставна – економијата се промени, технологиите се променија, а се променија и потребите на пазарот. Професиите што некогаш можеа да донесат огромни приходи, денес веќе немаат иста економска тежина, додека се појавија сосема нови занимања што практично не постоеја кон крајот на осумдесеттите години.

Затоа податоците од 1988 година претставуваат интересен поглед во минатото. Додека денес, кога ќе се прашаат „кој заработува најмногу?“, многумина прво помислуваат на ИТ експерти, менаџери, банкари или медицински специјалисти. Во Југославија, меѓу рекордерите беа приватен угостител од Скопје, пејач на народна музика од Белград, трговски претставник од Загреб и академски скулптор од Љубљана.