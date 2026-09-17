Големо поскапување на цигарите од јануари: Цените би можеле да бидат повисоки до 60 проценти

Германците кои уживаат во пури или цигарилоси можеби ќе мора да платат значително повеќе од јануари отколку порано.

Доколку владејачката коалиција во Бундестагот го спроведе својот даночен план, даноците значително ќе се зголемат.

„Тоа би била даночна експлозија, поради што цените би се зголемиле за 50 до 60 проценти“, изјави за dpa Бодо Мерлајн, директор на Федералното здружение на индустријата за пури.

Таквиот удар може сериозно да ја погоди индустријата, објасни Мерлајн, говорејќи на саемот Intertabac во Дортмунд.

„Ако просечната пура сега чини 10 евра, подоцна би можела да чини можеби 16 евра. Тоа е таква разлика што многу потрошувачи веројатно би се воздржале од купување.“

„Лошата економска состојба се чувствува и тука. Прометот на германската индустрија за пури оваа година треба да биде за шест до седум проценти помал од минатата година“, рече Мерлајн.

Поради високите цени на горивата на пумпите и другите зголемувања на цените во секојдневниот живот, потрошувачите внимателно го следат секое евро.

Според здружението, седум компании произведуваат пури во Германија. Четири се во Бинде и една е во округот Минден-Либке, сите во северозападна Германија. Со нив работат и 15 увозници.

Во целата гранка се вработени 1.640 работници. Тутунот за пури и цигарилоси произведен во Германија главно доаѓа од Латинска Америка и Индонезија.

Според здружението, околу две милијарди цигарилоси и пури се продаваат годишно во Германија. И двата производи припаѓаат на истата даночна категорија, па затоа државата не прави разлика меѓу нив.

„Ако коалицијата не го омекне значително својот план, тоа ќе нè погоди силно. Губењето на работните места веројатно би било неизбежно“, рече Мерлин и нагласи дека производите од оваа индустрија не се само луксузни стоки.

„Не нудиме само премиум пури поскапи од 100 евра, туку и добра стока од средната класа. Нашите клиенти не се само богати луѓе, туку и обични луѓе кои со задоволство палат цигарилоси во својата градина.“

Претставникот на здружението е загрижен и за околу 500 специјализирани продавници кои продаваат пури и цигарилоси во Германија.