Wall Street: Dow Jones падна за 600 поени, зголемувањето на каматните стапки и говорот на Ворш за инфлацијата ги вознемири инвеститорите

Индексот Dow Jones Industrial Average падна во средата откако Федералните резерви (ФЕД) ги зголемија каматните стапки за прв пат по три години, а претставникот на централната банка Кевин Ворш посочи на проблемот со перзистентната инфлација.

Индексот Dow, кој вклучува 30 акции, изгуби 631,21 поен, или 1,21%, а Goldman Sachs го предводеше падот. Тој индекс на водечките компании го затвори денот на ниво од 51.461,90 поени. Индексот S&P 500 падна за 0,45% и заврши на 7.551,81 поени, додека Nasdaq Composite заврши со тргување со пад од 0,01% на 25.978,42 поени. Сите три индекси беа во минус во еден момент за време на тргувањето, пред ФЕД да преземе мерки и Ворш да одржи прес-конференција.

Со едногласна одлука, Федералните резерви ја зголемија каматната стапка на кредитите преку ноќ за четвртина процентен поен, со што целниот опсег се помести на ниво помеѓу 3,75% и 4%. Тоа беше прво зголемување на стапката од страна на централната банка од јули 2023 година. Централната банка, исто така, навести дека може да следи уште едно зголемување подоцна оваа година.

На почетокот, акциите реагираа мирно на очекуваното зголемување на стапките, но подоцна забележаа пад за време на прес-конференцијата на Ворш, каде што тој постојано нагласуваше дека ситуацијата со ризикот од инфлација не се подобрува. Приносот на 10-годишните државни обврзници се искачи над 5% поради стравувањата дека Федералните резерви можеби сè уште заостануваат во борбата против инфлацијата, дури и по зголемувањето на стапката во среда.

„Факт е дека инфлацијата е превисока и останала таква предолго“, рече Ворш за време на прес-конференцијата. „Податоците за инфлацијата регистрирани ова лето не укажуваат дека основните трендови се значително подобрени.“