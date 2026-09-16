Западна Европа разочарува, инвеститорите бараат подобри приноси на исток (ИНФОГРАФИК)

Инвеститорите сè почесто го насочуваат вниманието кон источниот дел на Европа во потрага по најдобрите можности на пазарите на државни обврзници.

Земјите од Централна и Источна Европа стануваат сè попривлечни поради подобрувањето на економската и фискалната состојба, но и поради приносите што ги нудат нивните државни обврзници – комбинација што е потешко да се најде кај западноевропските земји, пишува „Bloomberg“.

Промените во политичкото управување во дел од регионот и сè поширокото воведување на еврото, кое е поврзано со строгите економски критериуми на ЕУ, дополнително го зголемуваат интересот на инвеститорите.

Извор: „Bloomberg“.

Зголемената привлечност на земјите од Централна и Источна Европа е дел од историска промена на европскиот пазар на должнички хартии од вредност, која се одвива во последната деценија. Границата меѓу економиите кои некогаш се сметаа за проблематични, како Шпанија и Португалија, и државите кои важеа за побезбедни, како Франција и Германија, постепено се губи.

„Единствениот европски долг што го поседувам е источноевропскиот долг“, вели Дики Хоџис, менаџер на фондот „Nomura Global Dynamic Bond Fund“, со имот од 2,5 милијарди долари. Државните обврзници од Источна Европа сочинуваат 15 отсто од фондот, што, според него, е највисок удел во неговата кариера.

Побарувачката за атрактивен државен долг е уште поважна во овој момент, бидејќи државните обврзници во светот се под притисок поради упорно високата инфлација, бранот нови корпоративни емисии кои се натпреваруваат за парите на инвеститорите и загриженоста за буџетските дефицити.

Хоџис ја издвојува Бугарија како пример, оценувајќи дека приносот на нејзините обврзници би требало да биде понизок од приносот на германските обврзници со рејтинг ААА, кои историски се сметаат за најсигурно средство во регионот.

„Од перспектива на јавниот долг, земјата е во многу посилна позиција од повеќето држави во јадрото на Европа“, вели Хоџис, осврнувајќи се на Бугарија, која годинава го усвои еврото.

Бугарската 10-годишна обврзница со рејтинг BBB+ од „Fitch“ носи принос од 4,40 отсто, што е речиси 90 базични поени повеќе од соодветната германска обврзница. Односот на јавниот долг кон бруто домашниот производ (БДП) е околу 30 отсто, што е помалку од половина од просекот во Европската Унија, а земјата бележи стабилен економски раст, пишува „Bloomberg“.

Но, не е само Бугарија која го привлекува вниманието на менаџерите на обврзнички фондови, кои имаат можност да инвестираат ширум светот.

Џејмс Рингер од „Schroders“ вели дека Унгарија е неговиот фаворит меѓу државните пазари во светот. Во „MFS Investment Management“, пак, Аналиса Пјаца поседува литвански должнички хартии од вредност за да го стабилизира портфолиото во периоди на зголемена нестабилност.

„Имаме одредена поголема изложеност кон некои од помалите земји во еврозоната, како што е Литванија. Тоа е многу добра можност. Добивате одредена премија. Основите на овие пазари се релативно стабилни. Тие многу помалку страдаат кога пазарите се нестабилни“, вели Пјаца.

Латвија и Литванија се меѓу најуспешните пазари на обврзници деноминирани во евра годинава, покажува индексот на „Bloomberg“ што го следи државниот долг. Франција и Белгија се на спротивниот крај, со загуби од околу 3 отсто.

Извор: „Bloomberg“.

Јужните земји како Италија и Португалија некогаш беа меѓу најнепосакуваните на пазарот. Во 2011-та година беа на работ под тежината на долгот. Но, инвеститорите повторно се насочија кон нивните пазари на обврзници откако долгогодишните мерки за штедење дадоа резултати, го намалија товарот на долгот и доведоа до серија подобрувања на кредитните рејтинзи.

Тоа ги намали приносите на овие обврзници, што ги натера инвеститорите да го прошират кругот на пазари на кои вложуваат во потрага по атрактивни приноси. Во Шпанија, на пример, премијата на 10-годишните обврзници во однос на германските падна од 640 базични поени во 2012-та година на само 45 базични поени денес.

„Сè уште сметаме дека постојат делови од Европа каде што конвергенцијата може да продолжи. Грција е еден очигледен пример. Но, за нас Унгарија дефинитивно нуди многу подобри можности во споредба со премиите кај многу европски државни обврзници“, вели Рингер од „Schroders“.

Унгарија е пример за некои од главните предности на источноевропскиот долг. Изборите во април ставија крај на 16-годишното националистичко владеење на Виктор Орбан и донесоа нова администрација која се стреми да ги исполни критериумите за воведување на еврото до 2030-та година.

Како дел од тој процес, владата настојува да го намали буџетскиот дефицит на 3 отсто од БДП до 2030-та година, од сегашните очекувања од 7,5 отсто. Централната банка, истовремено, зазема поцврст став кон инфлацијата.

Обемот на унгарските обврзници и краткорочни државни хартии од вредност што ги поседуваат странски инвеститори во јули достигна рекордно ниво, покажуваат податоците на агенцијата за управување со јавниот долг, собрани од „Bloomberg“.

„Забележуваме дека побарувачката навистина се зголеми – странските инвеститори постојано бараат унгарски должнички хартии од вредност“, вели Јанош Саму, заменик-извршен директор на брокерската компанија „Concorde Securities“ од Будимпешта.

Регионот во целина добива сè поголемо значење за Европската Унија, станувајќи двигател на економскиот раст и важен столб во одбранбената структура на НАТО во однос на Русија.

„Европа што ја познававме кога беше воведена единствената валута во 1990-тите има многу малку заедничко со денешна Европа“, вели Хоџис од „Nomura AM“.

Трендот во Источна Европа остро се разликува од падот на довербата на инвеститорите во некои од најголемите економии во регионот. Особено разочарување има од големите земји членки на ЕУ, како Франција и Белгија, каде што перспективите се влошуваат откако низа влади не успеаја да ги стават под контрола јавните расходи или да обезбедат посилен економски раст.

Извор: „Bloomberg“.

Приносот на француските 10-годишни обврзници веќе е за 96 базични поени над приносот на германските, што е најголема разлика од должничката криза во еврозоната во 2012-та година.

Политичките несогласувања го спречија француското раководство да ги намали расходите и да го стави под контрола буџетскиот дефицит, а постои можност политичкиот застој да продолжи и по претседателските избори следната година. Можно е и дополнително намалување на кредитниот рејтинг на земјата.

Секако, инвестирањето во Источна Европа носи и предизвици – од нестабилноста на локалните валути до пониската ликвидност на обврзниците. Земјите без излез на море, како Унгарија, се особено изложени на енергетски шокови кои влијаат врз европскиот долг во целина. Во многу делови од регионот нивото на долгот и буџетските дефицити и натаму се високи.

Постојат и специфични ризици. Романија, која се соочува со растечки долг и политичка блокада, има уште години до евентуалното воведување на еврото, кон кое се стреми.

Сепак, тоа не го одвратило Дејвид Зан, раководител на одделот за европски хартии од вредност со фиксен принос во „Franklin Templeton“. Тој поседува романски обврзници, како и хартии од вредност од Бугарија и Полска.

„Постојат одредени проблеми, но предноста што ја гледам во овој дел од Европа е тоа што добивате компензација за преземањето дел од ризикот. Пазарите можат да бидат нешто понестабилни, но мислам дека доколку сте фокусирани на нив и правилно ја одредите големината на инвестицијата, тоа е одличен начин за диверзификација“, вели Зан.