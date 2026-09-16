Дали ЕУ добива нова членка?

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес во својот говор за состојбата на Унијата изјави дека ЕУ сака да „го подигне партнерството со Канада на највисоко можно ниво“ и дека ќе работат заедно за да „ја отворат вратата за Канада да стане првата придружна членка на ЕУ“.

„Ова не е партнерство против никого друг, туку за нашата заедничка сила“, рече фон дер Лајен во обраќањето пред Европскиот парламент, на кое присуствуваше и канадскиот премиер Марк Карни, додека нејзиниот предлог беше проследен со аплауз од европратениците и комесарите присутни во салата на Европскиот парламент во Стразбур.

Фон дер Лајен го поздрави канадскиот премиер, кој утре треба да се обрати пред Европскиот парламент, наведувајќи дека неговото присуство е „симбол на трајно пријателство меѓу нашите народи“.

„Марк, Европа и Канада веруваат во демократијата. Таа моќ не им припаѓа на најсилните, најбогатите и најгласните, туку на сите нас. Дека демократиите имаат слобода да изберат со кого ќе соработуваат. Затоа доброволно ги здружуваме силите“, рече фон дер Лајен.

Таа рече дека просперитетот и безбедноста на ЕУ, „во ова време на пресвртни точки“, нема да се градат само дома, наведувајќи ги како пример новите трговски договори со Австралија, Индија, блокот Меркосур, Мексико и Индонезија.

„Овие партнерства се стратешки избор за Европа, но тие исто така реагираат на пукнатините во меѓународниот систем базиран на правила“, рече фон дер Лајен.

Според неа, за некои, одговорот е да се оди сам, но тоа не е опција на ЕУ.

Таа додаде дека Европа секогаш ќе го предводи патот кога станува збор за одбрана на систем базиран на правила, но дека повеќе не може да се потпира на тој систем како единствен начин за обезбедување на своите интереси, ниту да претпоставува дека правилата ќе ја заштитат од сложените закани со кои се соочува.

Фон дер Лајен заклучи дека во овој нов свет, ЕУ мора итно да ги преиспита своите партнерства и да изгради глобални коалиции за својата отпорност и зајакнување на демократијата.