Жито Лукс прославува 80 години постоење

Жито Лукс годинава одбележува значаен јубилеј, 80 години постоење, развој и доверба од потрошувачите. Од своите почетоци во 1946 година до денес, компанијата прерасна како водечки производител на леб и брашно и една од најголемите компании во домашната прехранбена индустрија.

Ново значајно поглавје започна во 2001 година, кога Жито Лукс стана дел од меѓународната групација Elbisco, отворајќи простор за понатамошна модернизација, развој и воведување современи производствени практики.

Денес, зад осумдецениската традиција стои современ производствен систем и тим од 352 вработени во 2025 година. Компанијата располага со мелнички капацитет од 50.000 тони и пет производствени линии за леб, а нејзината дистрибутивна мрежа опслужува околу 3.000 клиенти дневно. Во изминатите години во модернизација на производството, нова опрема, автоматизација и подобрување на процесите се вложени околу 6 милиони евра, со јасна определба традицијата да продолжи преку современа технологија и повисока ефикасност.

Од традиционалните лебови и брашна со кои растеле генерации потрошувачи, портфолиото на Жито Лукс во моментов опфаќа традиционални, тост, нутритивни и лебови од 100% цели зрна, специјални производи за сендвичи и хамбургери, различни видови брашно, двопек, презла и други мелнички и пекарски производи. Посебно место има производството на двопек, кој покрај за домашниот пазар се произведува и за извоз, што е уште една потврда за способноста на домашното производство да одговори на барањата на странските пазари. Развојните активности на компанијата вклучуваат и нови видови двопек наменети за извозната категорија.

Квалитетот и безбедноста на храната се еден од клучните столбови на работењето. Во 2023 година Жито Лукс се сертифицира според меѓународниот IFS Food стандард, доделен од Quality Austria, а сертификацијата го опфаќа целокупното производство – стандардни и тост лебови, специјални видови леб, двопек и презла. Компанијата применува и ISO 22000, кој го интегрира ISO 9001 и HACCP принципите, а во својата актуелна комуникација ги истакнува и ISO 14000 за управување со животната средина и ISO 17025 во делот на лабораториските анализи. IFS сертификацијата воедно претставува важна основа за соработка со големите европски синџири на снабдување.

Но, осум децении присуство значат и одговорност кон заедницата. Жито Лукс континуирано поддржува хуманитарни и општествено одговорни иницијативи.

Од 1946 до 2026 година се менувале технологиите, навиките и генерациите, но суштината останала иста, секојдневно да се создаваат квалитетни и безбедни производи на кои потрошувачите им веруваат. Осумдесет години подоцна, Жито Лукс продолжува да ја спојува традицијата со иновациите, домашното производство со меѓународните стандарди и искуството на генерациите со инвестициите во иднината.