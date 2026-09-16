Германската десница има радикален план: AfD сака да ја напушти еврозоната

Алтернатива за Германија (AfD) сака да ја напушти еврозоната, иако договорите на ЕУ не го дозволуваат тоа. Тој потег на најголемата европска економија би ја загрозил иднината на целата Европска Унија.

Алтернатива за Германија, AfD, во својата програма наведува дека Германија треба да ја напушти Еврозоната. Сепак, европските договори не предвидуваат постапка со која членка би можела да се откаже од еврото и да се врати на националната валута.

Евентуалното излегување на најголемата економија во Европа би претставувало сериозен удар за Еврозоната и би можело да ја доведе во прашање иднината на целата Европска Унија.

AfD сака враќање на монетарната независност

Целите на AfD вклучуваат напуштање на еврозоната, реформирање на монетарниот систем, враќање на германските резерви на злато, намалување на ризиците во системот Target 2, спротивставување на дигиталното евро и поддршка на биткоинот.

Лидерката на партијата, Алис Вајдел, постојано тврди дека еврото е слабо и дека Германија била во подобра позиција пред воведувањето на заедничката валута. Противставувањето на еврото е во сржта на политиката на AfD уште од основањето на партијата во 2013 година.

Партијата е создадена за време на должничката криза во Грција, кога дел од германските економисти се спротивставија на заедничкото финансирање на помошта за Атина.

Излегувањето од еврозоната не е предвидено во договорите

Европските договори не дозволуваат земјата да ја напушти еврозоната, а во исто време да остане членка на Европската Унија.

Европската комисија изјави уште во 2012 година дека усвојувањето на еврото е неповратен чекор. Земјата би можела да престане да ја користи заедничката валута ако, врз основа на Член 50, ја напушти целата Европска Унија. Единствената друга можност би била да се променат европските договори, што би барало согласност од земјите-членки. Таквиот процес би бил политички и правно исклучително сложен.

Последиците би ги почувствувала цела Европа

Доколку Германија се обиде еднострано да ја врати марката, последиците би можеле да вклучуваат зголемување на премиите за ризик, поскапо задолжување, намалување на довербата на инвеститорите, проблеми во билансите на банките и неизвесност околу прекуграничните договори. Помалите економии на еврозоната би биле особено погодени.

На пример, со воведувањето на еврото, Хрватска доби намалување на валутниот ризик, поповолни услови за финансирање и поголема заштита од Европската централна банка.

Германија, како голема извозна економија, е силно поврзана со заедничкиот пазар и еврото. Затоа, нејзиното напуштање на заедничката валута би претставувало сериозен ризик за самата германска економија, според локалните медиуми.

Иако реализацијата на планот на AfD засега е малку веројатна, растот на популарноста на партијата и ширењето на антиевропските чувства би можеле да ја зголемат неизвесноста на финансиските пазари.