„AI“ бара сѐ повеќе струја, САД ќе градат електроцентрали вредни 110 милијарди долари

За брзото проширување на центрите за податоци во САД ќе бидат потребни инвестиции од 110 милијарди долари за изградба на 45 гигавати нови капацитети за производство на електрична енергија до 2030-та година, покажува нова анализа на „Moody’s Ratings“.

Најголемиот дел од новите капацитети, односно повеќе од 30 гигавати, ќе доаѓаат од гасни електроцентрали, за што ќе бидат потребни околу 113 милиони кубни метри природен гас, објавува „Bloomberg“, повикувајќи се на извештајот.

Значителен дел од преостанатите капацитети ќе бидат обезбедени преку соларна енергија и стационарни батерии за складирање електрична енергија. Повторното активирање на нуклеарните централи би претставувало помалку од пет отсто од новиот капацитет.

Еден гигават приближно одговара на производството на еден традиционален нуклеарен реактор.

Проценката се темели на прогнозата на Меѓународната агенција за енергија, според која центрите за податоци ќе трошат 426 терават-часови електрична енергија во 2030-та година.

Тоа практично би значело дека нивниот удел во вкупната потрошувачка на електрична енергија во САД ќе се удвои и ќе достигне 10 отсто, во споредба со нивото од 2025-та година.

Анализата на „Moody’s“ го пресметува потребниот обем на производство на електрична енергија за напојување на центрите за податоци неопходни за развојот на вештачката интелигенција и облачните услуги.

Токму овие технологии го поттикнуваат најголемото зголемување на побарувачката за електрична енергија во САД во последните децении, што доведува до масовна изградба на инфраструктура неопходна за задоволување на таа побарувачка.

Белата куќа го прогласи развојот на вештачката интелигенција за национален приоритет, поддржувајќи некои од најголемите компании во светот.

Но, изградбата на оваа компјутерска инфраструктура има своја цена. Тоа предизвикува отпор кај дел од Американците кои стравуваат дека просечните домаќинства и бизнисите ја субвенционираат вештачката интелигенција преку сè повисоките сметки за електрична енергија.

Истовремено, се продлабочуваат и проблемите поврзани со загадувањето на животната средина и недостигот на вода.

Изградбата на нови електроцентрали во вредност од 110 милијарди долари би можела да ги зголеми годишните трошоци за електрична енергија во САД за дополнителни 25 до 30 милијарди долари.

Останува да се види во колкава мера овие трошоци ќе се префрлат врз потрошувачите.

Центрите за податоци директно ќе покријат до 15 милијарди долари од овие трошоци, преку финансирање на електроцентрали што ќе бидат изградени во рамките на нивните кампуси.

Овие проекти претставуваат околу 30 отсто од вкупниот планиран нов производствен капацитет до 2030-та година.