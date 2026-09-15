ЕЦБ предупредува дека вредностите на AI компаниите се преценети

Потпретседателот на Европската централна банка, Борис Вујчиќ, предупреди дека наглиот пораст на вредноста на акциите поврзани со вештачката интелигенција би можел да заврши со остар пад на пазарот. Тој посочува на невообичаено високите коефициенти на цените на акциите во однос на очекуваните заработки на компаниите, што може да биде оправдано ако вештачката интелигенција продолжи да носи огромни профити, но исто така може да укажува дека инвеститорите отишле предалеку во своите проценки за идниот раст.

Проблемот, според него, е што изложеноста на пазарот на секторот за вештачка интелигенција е висока и продолжува да расте, бидејќи огромни суми пари одат во компаниите и инфраструктурата поврзана со технологијата. Колку повеќе капитал е концентриран во тој сектор, толку евентуалното разочарување на инвеститорите би можело да предизвика силна промена во вреднувањата на акциите, односно таканаречено препишување на цените на пазарот, објавува Блумберг.

Предупредувањето на Вујчиќ е дел од пошироката претпазливост меѓу централните банкари, регулаторите и инвеститорите кои веруваат дека некои водечки компании за вештачка интелигенција може да бидат преценети. Претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, исто така оцени дека вредностите на средствата поврзани со вештачката интелигенција се многу високи и дека е сосема можна корекција на пазарот, што, со оглед на огромните инвестиции во овој сектор, би можело да се прелее на поширокиот финансиски пазар.

Предупредувањата доаѓаат во време кога иднината на вештачката интелигенција се дискутира политички во САД, каде што компании како Anthropic PBC и OpenAI се судираат со администрацијата на Доналд Трамп околу нивниот повик за забавување на развојот на оваа технологија. Таа дебата веќе предизвика пад на некои технолошки акции и го покрена прашањето дали масовниот бран инвестиции во нови центри за податоци се базира на реални очекувања или на претпоставка дека побарувачката за вештачка интелигенција ќе продолжи да расте речиси без ограничување.

Вујчиќ, сепак, предупреди дека вештачката интелигенција не е единствениот можен извор на проблеми за финансискиот систем, а меѓу ризиците се геополитичките кризи и јавните финансии на земјите што трошат повеќе отколку што можат да поднесат на долг рок. Неговата порака е дека пазарите можат многу брзо да ја променат проценката на таквите средства кога ќе стане јасно дека претпоставката била неодржлива, поради што, според него, е подобро да се решат проблемите пред да стане неизбежна присилната корекција.