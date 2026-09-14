Делата на Горан Боев: Сликарство што зборува со јазикот на спомените, бојата и искреноста

Горан Боев и тивката сила на искрената уметност

Во времиња кога визуелниот свет станува сè побрз, погласен и понестрплив, сликарството на Горан Боев потсетува дека вистинската уметност не мора да биде гласна за да биде забележана. Може да биде тивка, но силна, едноставна, но и длабока, лична, а сепак разбирлива за секој што ќе застане пред неа со отворено чувство.

Боев е автор кој не ја гради својата препознатливост преку надворешна ефектност, туку преку искрен однос кон сликата. Во неговиот ликовен јазик бојата не е само декоративен елемент, ниту формата само композиција, а платното не е само простор за техничка вештина. Сè е дел од една внатрешна потреба — да се раскаже лична приказна, да се сочува спомен, да се претвори емоцијата во видлива трага.

Неговото творештво носи нешто од македонскиот пејзаж, од топлината на земјата, од скромноста и мекоста на луѓето, но и од немирот на современиот човек кој постојано се преиспитува. Во делата на Боев има боја што потсетува на сонце, форма што се враќа кон суштината и емоција што не се крие зад сложени објаснувања. Токму во таа непосредност се препознава неговата сила.

Прашањето што се повторува низ неговиот уметнички пат е едноставно, но суштинско: што е сликарството кога ќе се ослободи од потребата да импресионира? Кај Боев одговорот се наоѓа во искреноста. Тој не се обидува да ја преоптовари сликата со непотребна сложеност, туку ја сведува формата до она што е најважно — чувството, сеќавањето, човечката ранливост и потребата да се остави личен белег.

Во неговите слики постои постојан дијалог меѓу минатото и сегашноста. Детството, падовите, подемите, илузиите и личните тишини не се само мотиви, туку градбени елементи на неговиот уметнички свет. Тие се претвораат во колорит, во линија, во површини што ја носат тежината на доживеаното, но и надежта дека уметноста може да го ослободи човекот од она што го носи во себе.

Поедноставувањето на формата кај Боев не е одрекување од мајсторството, туку негово продлабочување. Само уметник кој ја познава силата на цртежот и бојата може свесно да се откаже од вишокот. Во тоа редуцирање се открива зрелост, но и храброст: да се каже помалку, а да се почувствува повеќе.

Како што самиот уметник вели: „Поедноставувајќи ја формата до степен на она што е суштински важно, пробувам да ги отелотворам сопствените чувства и емоции толку искрено колку што ми дозволува цртежот и бојата. Немам потреба да глумам пред самиот себе ниту да кокетирам со публиката. На платното го пренесувам тоа што го носам како спомен и бреме — траги од детството, траги од сопствените падови и кревања, па дури и од сопствените илузии.“

Оваа мисла ја открива најважната нишка во неговиот процес: уметноста како огледало, но не огледало што ја разубавува реалноста, туку такво што ја покажува нејзината човечка, несовршена и вистинита страна. Боев не слика за да создаде дистанца меѓу себе и гледачот. Напротив, неговите дела отвораат простор за блискост, за препознавање, за тивок разговор меѓу она што авторот го преживеал и она што секој од нас го носи како сопствено искуство.

Затоа неговите портрети, пејзажи и мртви природи не се само визуелни претстави. Тие се состојби. Во нив има лична историја, но и колективна чувствителност; има трага од традицијата, но и современа потреба за слобода; има внатрешна дисциплина, но и емотивна отвореност. Тоа е сликарство што не бара брз впечаток, туку внимание.

Горан Боев припаѓа на оние автори кои ја разбираат уметноста како чин на самосвест. Неговото сликарство не се обидува да биде допадливо по секоја цена, ниту да ја следи моменталната привлечност на трендовите. Тоа е личен, искрен и внимателно изграден свет во кој бојата станува јазик, линијата станува сеќавање, а сликата — можност човекот да се сретне со себе.