Трамп сака „евтини пари“, Турција покажува како тоа може да заврши

Американскиот претседател Доналд Трамп сака пониски каматни стапки, но најновите економски податоци му ја отежнуваат позицијата пред Федералните резерви. Доколку намалувањето на каматите биде донесено предвреме или под политички притисок, краткорочно поевтините пари би можеле подоцна да се претворат во поскапо задолжување.

Токму Турција е пример за ризиците што можат да настанат кога политичките преференции ќе ја потиснат грижата за инфлацијата и стабилноста на валутата.

Целта на Федералните резерви не е да ја утврдат каматната стапка што му одговара на претседателот, туку да ја водат монетарната политика врз основа на економските услови. Трамп, сепак, сè посилно притиска за намалување на каматите. На 4-ти септември тој дури се закани дека САД ќе престанат да тргуваат со земјите што имаат трговски суфицит со Америка, доколку Федералните резерви не ги намалат каматите.

Најновиот извештај за вработеноста, меѓутоа, не дава јасен аргумент за итно намалување. Во август во САД биле отворени 162.000 нови работни места, додека стапката на невработеност се искачи на 4,1 отсто. Податоците повеќе упатуваат на потреба од внимателност отколку на очигледна потреба за итно олеснување на монетарната политика.

На состанокот на 29-ти јули Федералните резерви ја задржаа основната каматна стапка во интервал од 3,5 до 3,75 отсто. На следниот состанок, закажан за 15-ти и 16-ти септември, централната банка ќе треба да ги земе предвид инфлациските притисоци, состојбата на пазарот на трудот, но и последиците од конфликтот на Блискиот Исток.

Намалувањето на каматите само по себе не е проблем. Доколку инфлацијата одржливо се враќа кон целното ниво, а пазарот на трудот слабее, пониските камати можат да бидат оправдани. Проблемот настанува доколку одлуката однапред е политички утврдена, а економските податоци потоа треба само да ја оправдаат.

Турција како предупредување

Турција е еден од најпознатите примери за последиците од таков пристап.

Претседателот Реџеп Таип Ердоган со години се залагаше за пониски каматни стапки, и покрај високата инфлација. Во 2021-ви година турската централна банка ја намали каматната стапка од 19 отсто во септември на 14 отсто во декември.

Следуваше остар пад на турската лира, а инфлацијата надмина 21 отсто. Олеснувањето продолжи и во 2023-та година, кога основната каматна стапка достигна само 8,5 отсто.

Потоа дојде пресвртот. Во услови на сериозни инфлациски притисоци, турските власти започнаа агресивно затегнување на монетарната политика. До 21-ви март 2024-та година основната каматна стапка достигна 50 отсто.

Меѓународниот монетарен фонд во својата оценка за Турција во 2024-та година посочи дека негативните реални каматни стапки го поттикнувале задолжувањето во лири и одливот на капитал, истовремено ослабувајќи ги инфлациските очекувања. На властите им било потребно значително затегнување на политиката за повторно да ја вратат довербата.

Тоа е суштинската лекција за американската монетарна политика: евтините пари можат краткорочно да изгледаат како решение, но последиците од губењето на довербата можат да бидат многу поскапи.

Кога евтините пари стануваат поскапи

Економистите за ваквата појава понекогаш ја користат аналогијата со таканаречениот „ефект на кобрата“ – мерка воведена со добра намера може да создаде спротивен резултат.

Ако домаќинствата, компаниите и инвеститорите проценат дека централната банка ќе дозволи повисока инфлација за да ги задоволи политичките барања, тие почнуваат да се однесуваат според тоа очекување.

Домаќинствата можат да очекуваат побрз раст на цените, инвеститорите да бараат поголем надомест за инфлацискиот и валутниот ризик, а кредиторите да ги вградат тие ризици во цената на заемите.

Така може да се случи парадокс: основната краткорочна каматна стапка да биде пониска, а пошироката цена на капиталот во економијата да не падне – па дури и да се зголеми.

Каматите на долгорочните американски државни обврзници, хипотеките и корпоративните кредити не зависат само од моменталната основна стапка. Тие зависат и од очекувањата за идните камати, инфлацијата и премијата за ризик.

Ако финансиските пазари проценат дека Федералните резерви ќе мора подоцна да ја враќаат политиката во спротивна насока затоа што прерано ја олабавиле, долгорочните приноси може да останат високи или дури да се зголемат.

САД не се Турција

Сепак, САД не се Турција.

Американскиот долар е глобална резервна валута, американските финансиски пазари се исклучително длабоки и ликвидни, а институциите и структурата на финансискиот систем се значително различни.

Едно намалување на каматите не би предизвикало криза каква што доживеа Турција. Федералните резерви досега не ја напуштиле својата мисија под политички притисок.

Вистинското прашање е што ќе се случи доколку политичкото влијание стане доволно силно за трајно да ги промени очекувањата на пазарите.

Финансиските пазари можат да почнат да ја вградуваат премијата за ризик поврзана со кредибилитетот на монетарната политика многу пред да дојде до институционална криза.

Дополнителен проблем е инфлацијата предизвикана од понудата. На пример, растот на цените на нафтата може истовремено да го забави економскиот раст и да ја зголеми инфлацијата.

Во таква ситуација Федералните резерви мора да проценат дали повисоките цени ќе се прелеат врз платите, базичната инфлација и инфлациските очекувања. Одлуката треба да се темели на економските податоци, а не на политичките барања.

За инвеститорите, септемвриската одлука за каматите ќе биде важна, но тестот за кредибилитетот на Федералните резерви ќе продолжи и потоа.

Особено важно ќе биде како ќе се усогласат одлуката и економските проекции, како ќе реагираат долгорочните приноси и што ќе се случува со инфлациските очекувања.

Ако каматите бидат намалени, а инфлациските очекувања и долгорочните приноси продолжат да паѓаат, тоа би било знак дека пазарите ја сметаат одлуката за оправдано олеснување.

Но, ако каматите бидат намалени, а инфлациската компензација и долгорочните приноси се зголемат, тоа би можело да значи дека инвеститорите бараат поголема премија поради стравувањата од премногу лабава монетарна политика.

Движењето на доларот исто така ќе биде важен показател, иако неговото толкување ќе зависи и од глобалните каматни разлики и од неговата улога како безбедно засолниште.

Турција покажува дека монетарниот кредибилитет многу полесно се губи отколку што се враќа.

САД сè уште не се во таква ситуација. Но, токму затоа независноста на Федералните резерви останува толку важна.

Ако економските податоци оправдуваат намалување на каматите, Фед треба да ги намали. Ако податоците бараат задржување на каматите или нивно зголемување, централната банка мора да има слобода да го направи и тоа.