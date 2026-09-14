ЕЦБ бара наследник на Кристин Лагард: Две имиња во преден план

Владите на еврозоната започнаа интензивни консултации за една од најголемите промени во раководството на Европската централна банка (ЕЦБ) во нејзината историја, со цел да се постигне голем политички договор за три водечки позиции до крајот на декември, вклучувајќи го и изборот на наследник на претседателката Кристин Лагард.

Двајца главни кандидати за претседателската функција

Според очекувањата на европските претставници, Лагард би можела да го објави своето заминување од ЕЦБ подоцна оваа година, на почетокот на 2027 година, пред претседателските избори во Франција, додека мандатите на главниот економист Филип Лејн и членката на Извршниот одбор Изабел Шнабел истекуваат следната година.

Главни кандидати за наследник на Лагард во моментов се директорот на Банката за меѓународни порамнувања и поранешен гувернер на шпанската централна банка, Пабло Ернандез де Кос, и поранешниот гувернер на централната банка на Холандија, Клаес Кнот, а дипломат вклучен во разговорите потврди дека „стратешките консултации“ веќе се во тек.

Германија има поинаква пресметка

Претседателот на Бундесбанк, Јоаким Нагел, исто така покажа интерес за лидерската позиција зад затворени врати, но се смета за помалку веројатен избор бидејќи во тој случај Германците истовремено би воделе две клучни институции на ЕУ – Европската централна банка и Европската комисија – додека поддршката за Нагел во рамките на германската влада наводно не е особено силна, според неа.

Берлин затоа ја разгледува можноста да поддржи претседател на ЕЦБ од друга земја во замена за силен германски кандидат за главен економист, додека Франција има свои интереси во распределбата на позициите, поради што конечниот избор на ново раководство би можел да стане дел од поширока политичка трговија меѓу најголемите европски престолнини.