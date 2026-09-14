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Цената на нафтата од типот Брент надмина 107 долари, европскиот гас скокна на 83 евра

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Александар
берзи

Цените на енергенсите на европските и светските пазари продолжуваат да растат, а цената на суровата нафта од типот Брент го надмина нивото од 107,74 долари за барел, додека европскиот природен гас повторно се приближи до нивото од 83,39 евра за мегават-час.

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Цената на американската WTI нафта (West Texas Intermediate) моментално е во опсег од 102,88 долари за барел за фјучерс договори.

Европските берзански индекси забележаа мал раст – рускиот MOEX со пад од 1,48 проценти и FTSE 0,55 проценти, а францускиот CAC остана речиси непроменет.

Европските фјучерс договори за природен гас на пазарот TTF во Амстердам денес се движеа од 79,52 евра за мегават-час.

Според податоците од порталот Investing.com, цената на фјучерс договорите TTF достигна 80 евра за мегават-час.

Американските индекси забележаа мало зголемување – индексот Dow Jones порасна за 0,98 проценти, а S&P за 0,86 проценти.

Вредноста на еврото во однос на доларот на девизниот пазар е 1,1639 долари.

Златото беше на 4.360,42 долари за тројанска унца, што е мало намалување од 1,10 проценти во текот на денот, според податоците за фјучерси.

Цената на пченицата на светските берзи е 722 центи за бушел, со дневен пад од 0,45 проценти.

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