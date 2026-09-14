Flex Credit и емисијата „Срце на дланка“ четврта година по ред опремуваат домови за 20 социјално загрозени семејства

Финансиското друштво Flex Credit ја продолжи својата благородна мисија и четврта година по ред застана како главен партнер зад хуманитарната ТВ емисија „Срце на дланка“. Преку оваа долгогодишна и традиционална соработка, Flex Credit и оваа година обезбеди конкретна помош и донација во бела техника за опремување на новите домови на 20 социјално загрозени семејства ширум Македонија.

Во рамките на овогодинешниот хуманитарен циклус, со донираните апарати за домаќинство на социјално загрозените семејства им се овозможија основни, хумани и современи услови за живеење.

За Flex Credit, партнерството со „Срце на дланка“ е еден од најзначајните столбови во рамки на платформата „Повеќе од финансии – поддршка за заедницата“, бидејќи директно внесува сигурност и топлина во домовите каде што помошта е најпотребна.

„Четири години соработка со ‘Срце на дланка’ не се само бројка, туку се 20 нови приказни секоја година, стотици насмевки и вратена надеж кај луѓето на кои животот им донел тешки предизвици. Веруваме дека секој човек заслужува топол и функционален дом. Затоа, поддршката со нова бела техника за овие 20 семејства оваа година е наш скромен придонес кон создавање подобра и похумана иднина за целото општество,“ потенцираат од Flex Credit.

Со оваа долгорочна соработка, Flex Credit уште еднаш покажа дека вистинските лидери на пазарот се препознаваат по својата емпатија, хуманост и континуирана поддршка за најранливите категории граѓани.