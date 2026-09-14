Што бараат 50.000 Турци во Македонија за само еден месец?

На скопската чаршија сè почесто се слуша турски јазик. Туристички групи пред Камениот мост, автобуси паркирани околу центарот, гости во охридските хотели, ресторани во кои келнерите веќе знаат по неколку зборови на турски. На прв поглед, ништо необично за летна сезона. Но кога ќе се погледнат најновите бројки, станува јасно дека зад ова не стои само впечаток од улица.

Во јули годинава во Македонија дошле 50.955 туристи од Турција.

За споредба, од соседна Србија дошле 13.074, од Германија 5.393, а од Романија 5.090 туристи. Вкупниот број странски туристи во земјава во истиот месец бил 127.418. Тоа значи дека практично 40 проценти од сите странски туристи регистрирани во Македонија во јули дошле само од една земја – Турција.

Тоа веќе не е мала туристичка ниша. Тоа е пазар и отвора едно интересно прашање – Како Македонија стана толку привлечна токму за турските туристи?

Одговорот веројатно не е во една атракција, ниту во една добра туристичка кампања. Се работи за комбинација што тешко може да ја понуди друга земја на толку мал простор, а тоа е историја, културна блискост, храна, релативно кратко патување и места кои за голем дел од турските посетители имаат многу подлабоко значење од обична туристичка фотографија.

За дел од нив Скопје, Битола или Охрид не се само уште три точки на мапата на Балканот. Тие се дел од семејна приказна.

Од чаршија до семејни корени

Историските врски меѓу Македонија и Турција се видливи речиси на секој чекор, особено во старите градски јадра. Старата Скопска Чаршија, Мустафа-пашината џамија, Даут-пашиниот амам, Битолската чаршија и бројните објекти од османлискиот период создаваат туристичко искуство кое за гостин од Турција е поинакво отколку за турист од, на пример, Холандија или Велика Британија.

Но постои уште една врска која не се гледа на туристичките мапи.

Голем број семејства во Турција имаат корени од Македонија и поширокиот Балкан. За нив патувањето понекогаш е и потрага по градот на дедото, селото од кое потекнувало семејството или куќата за која со децении се раскажувало дома.

Тогаш Скопје престанува да биде само евтина европска city-break дестинација. Станува лично патување.

Дополнително, географијата работи во наша корист. Македонија е доволно блиску за организирани автобуски тури, а Скопје е поврзано со Истанбул и со директни авионски линии. Земјата е мала, па турист кој преспива во Скопје релативно лесно може следниот ден да биде во Охрид, Битола или на друга дестинација.

Но бројката од речиси 51.000 туристи во еден месец треба да нè натера да поставиме и едно многу поекономско прашање. А тоа е Колку пари оставаме на маса?

Затоа што не е исто туристот да дојде и туристот да потроши.

223.711 туристи, но вистинската работа почнува кога ќе пристигнат

Македонија во јули ја посетиле вкупно 223.711 туристи, што е за 6,6 проценти повеќе отколку во истиот месец минатата година. Од нив, 96.293 биле домашни, а 127.418 странски. Вкупно биле остварени 795.083 ноќевања.

Уште поинтересен е податокот дека ноќевањата на странските туристи во јули пораснале за 9,8 проценти на годишно ниво, значително побрзо од самиот број странски туристи, кој пораснал за 4,9 проценти.

Тоа е добар сигнал, но туристичката економија не се мери само со бројот на луѓе кои ја преминале границата и преспале во хотел.

Еден турист може да дојде, да преспие една ноќ, да изеде два оброка и да замине.

Друг може да остане четири дена, да изнајми автомобил, да оди во ресторан секоја вечер, да купува локални производи, да плати водич, да посети музеј, да оди на брод во Охрид и да потроши неколку стотици евра.

Во статистиката и двајцата почнуваат како еден турист.

Во економијата се две сосема различни работи. Токму тука Македонија има простор за многу поголема заработка.

Ако веќе имаме пазар од кој само во еден летен месец доаѓаат повеќе од 50.000 луѓе, тогаш логично е туристичката понуда многу посериозно да се приспособува на тој пазар.

Не само мени на турски јазик. Туку тури, водичи, локални приказни, гастрономски пакети, историски рути, продавници со домашни производи, дигитални водичи и понуди што ќе му дадат причина на туристот да остане уште една вечер.

Затоа што дополнителното ноќевање не е само уште една хотелска соба. Тоа е уште еден појадок, уште еден ручек, такси, кафе, сувенир, влезница, шопинг.

И сите тие пари остануваат во домашната економија.

А каде се туристите од богатите европски пазари?

Бројката за Турција истовремено открива и нешто друго. Ако од Турција во еден месец можат да дојдат 50.955 туристи, а од Германија 5.393, тогаш треба да се запрашаме колкав неискористен потенцијал имаме на западноевропските пазари.

Тоа не значи дека турист од една земја е подобар од друг. Но различните пазари имаат различна куповна моќ, различна должина на престој и различни навики за трошење.

Македонија има нешто што денес е исклучително вредно за европскиот туризам – сè уште може да понуди искуство кое не е целосно претворено во масовен туризам.

Охрид не е Дубровник, Скопје не е Прага, Маврово не се Алпите. И можеби токму тоа е производот.

За турист од Западна Европа кој веќе ги посетил Рим, Барселона, Париз и Виена, Македонија може да биде нешто ново, релативно блиско и финансиски достапно. Но за да дојде, прво мора да знае дека постоиме.

Бројките покажуваат дека нешто сепак се движи. Во првите седум месеци од 2026 година Македонија ја посетиле 741.446 туристи, за 1,5 проценти повеќе од истиот период лани. Странските ноќевања во истиот период пораснале за два проценти. Не е туристички бум, но е раст.

А јулската бројка за Турција покажува што може да се случи кога еден странски пазар навистина ќе ја открие Македонија.

Следниот чекор не треба да биде само да изброиме колку туристи дошле. Треба да научиме како да направиме да останат подолго и да потрошат повеќе. Затоа што 50.955 Турци во еден месец се одлична статистика.

Но за македонската економија многу поважно е што направиле тие 50.955 луѓе откако го оставиле куферот во хотелската соба и дали следното лето ќе имаат причина повторно да се вратат.

Автор: Бранко Стојкоски