ДДВ-то за горивата се намалува на 10%, што ќе се случи на бензинските пумпи?

Во обид да го амортизира силниот бран на поскапувања кој доаѓа од глобалните пазари, Владата на Република Македонија на вонредна седница вчера, донесе одлука за привремено намалување на Данокот на додадена вредност (ДДВ) за нафтата и нафтените деривати од 18% на 10%.

Оваа интервентна мерка има за цел директно да го заштити животниот стандард на граѓаните и да спречи ценовен шок во стопанството. Даночното олеснување ќе стапи на сила на 15 септември 2026 година во 00:01 часот и ќе трае до 28 септември 2026 година.

Кај нафтата, наместо редовното очекувано зголемување од околу 5 денари, со оваа мерка се очекува намалување од околу 2 денари. Тоа значи вкупно ублажување на ценовниот удар од околу 7 денари, при што новата цена би изнесувала околу 99 денари за литар.

Кај бензините, согласно пресметките, се очекува зголемување од околу 3,5 денари, што значи дека новата цена би изнесувала околу 100,5 денари за литар за бензинот ЕУРОСУПЕР БС-95, односно 102,5 денари за литар за бензинот ЕУРОСУПЕР БС-98.

Ова не е прв пат државата да интервенира во структурата на цените, со оглед на тоа што претходно веќе беа активирани механизми за намалување на акцизите. Според првичните анализи, со овој потег Македонија успева да ги задржи пониски цените на горивата во целиот регион, што е од витално значење за одржување на конкурентноста на домашната економија.

Останува да се види како глобалните геополитички превирања ќе влијаат врз нафтените берзи по 28 септември, до кога и официјално е предвидено да трае ова вонредно даночно олеснување.