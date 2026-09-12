TESSA Energy ја модернизира поранешната Топлана Скопје Север: Нова инвестиција во домашното производство на електрична и топлинска енергија

Компанијата TESSA Energy, членка на групацијата TESSA Group, денеска и официјално ги пушти во употреба новите когенеративни капацитети во Скопје, со инсталирана електрична моќност од 2,1 MW и топлинска моќност од 2,6 MW. Инвестицијата во вредност од 2,5 милиони евра претставува прва фаза од поширок инвестициски циклус за модернизација на поранешната „Топлана Скопје Север“ и нејзина трансформација во современ центар за комбинирано производство на електрична и топлинска енергија.

Новата постројка е опремена со две современи високоефикасни генератори кои истовремено произведуваат електрична и топлинска енергија. Оваа комбинирана технологија овозможува ефикасно користење на природниот гас како гориво, пониски производствени трошоци, намалени емисии на јаглерод диоксид и уште посигурно снабдување со топлинска и електрична енергија за корисниците.

Почетокот на работата на новите капацитети го означија претседателот на Владата, Христијан Мицкоски, заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска и министерот за животна средина и просторно планирање, Мухамет Хоџа, во придружба на сопственикот и генерален директор на TESSA Group, Ајри Шеј.

Заменик-претседателот на Владата и министер за транспорт, Александар Николоски, посочи дека модерната инфраструктура и партнерството со приватниот сектор се важни двигатели на развојот. „Денес сме на почеток на работа на една нова инвестиција и што приватниот сектор покажува дека може да прави зелена транзиција во државата и ова е многу значајно затоа што домашни компании покажуваат дека можат да се во чекор со најголемите светски трендови”, истакна тој.

„Ми претставува особено задоволство што денес сме овде во општина Чаир на настан со кој одбележуваме еден важен чекор во развојот на македонската енергетика. Денес го одбележуваме резултатот на инвестицијата која носи нов капацитет во домашниот енергетски систем, ново производство на електрична енергија и дополнителна сигурност за граѓаните и за македонската економија“, нагласи министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска.

Министерот за животна средина и просторно планирање, Мухамет Хоџа, го истакна еколошкиот придонес на проектот. „Инвестицијата на TESSA Energy од 2,5 милиони евра, покажува колку е важна одговорноста на сите чинители, особено тие од енергетиката и индустријата, за позитивни промени во животната средина. Но, ги покажува и можностите за приватниот сектор, преку вложувањето во поефикасни и почисти технологии. Оваа когенеративна постројка е токму таков пример. Во првата фаза се обезбедува централно греење за околу 500 домаќинства и 14 институции во Чаир и Бутел“, посочи министерот Хоџа.

Заблагодарувајќи се за добрата институционална соработка и поддршката што ја доби овој проект, сопственикот и генерален директор на TESSA Group, Ајри Шеј истакна: „Кога ја презедовме поранешната Топлана Скопје Север, не купивме само еден производствен капацитет. Презедовме одговорност да го зачуваме системот што им служи на илјадници граѓани и истовремено да го трансформираме во современ енергетски центар. Денешната инвестиција покажува дека со визија, знаење и современа технологија постојните капацитети можат да добијат нов живот и да создаваат нова вредност за државата, економијата и граѓаните“.

Инаку,TESSA Group веќе ја подготвува втората фаза од инвестицискиот циклус со која се предвидува изградба на нова високоефикасна когенеративна електрана со инсталирана моќност од 10,5 MW и проценета вредност до 10 милиони евра. Планирано е новиот производствен објект да има три гасни генератори од по 3,5 MW, со што дополнително ќе се зголеми производството на електрична енергија за домашниот и регионалниот пазар и ќе се унапреди ефикасноста на системот за централно греење во главниот град.

Овие инвестиции од страна на TESSA Group следуваат по преземањето на поранешната „Топлана Скопје Север“ на почетокот на 2024 година. Постројката денес работи како „Енерџи Еколинк АД Скопје“ и продолжува да обезбедува производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за домаќинствата и деловните објекти во скопските општини Чаир и Бутел, додека новите инвестиции создаваат можност истиот систем истовремено да придонесува и кон домашното производство на електрична енергија.