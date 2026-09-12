Продажбата на „Oracle Cloud“ се удвојува благодарение на вештачката интелигенција

Бизнисот на „Oracle“ во облачните услуги забележа побрз раст од очекуваниот, што покажува дека големите инвестиции на компанијата во проекти за центри за податоци наменети за вештачка интелигенција почнуваат да даваат резултати, објави „Bloomberg“.

Приходите од внимателно следениот бизнис со облачна инфраструктура скокнале за 121 процент, на 7,4 милијарди долари, соопшти компанијата во четвртокот. Според податоците собрани од „Bloomberg“, аналитичарите во просек очекувале приходите од овој сегмент да достигнат 7,19 милијарди долари.

Компанијата соопшти и дека го завршила планот за постепена продажба на акции во вкупна пазарна вредност од 20 милијарди долари. Пред објавувањето на финансиските резултати во четвртокот, дел од аналитичарите поставија прашања за моментот во кој компанијата се одлучила на продажба на акциите.

„Oracle“, која долго време е позната по својот софтвер за бази на податоци, прерасна и во значаен обезбедувач на компјутерска моќ за вештачка интелигенција. Компанијата започна големо проширување на центрите за податоци за „OpenAI“ и други клиенти.

Волстрит внимателно ги следи трошоците за овие амбициозни проекти, како и брзината со која „Oracle“ успева да ги завршува. Компанијата соопшти дека во текот на кварталот додала 850 мегавати капацитет во своите центри за податоци.

Акциите на „Oracle“ поскапеа за околу 5 проценти во продолженото тргување, откако редовната берзанска сесија во Њујорк ја завршија на 152,94 долари.

Нивната вредност е намалена за 38 проценти во однос на највисокото ниво годинава, достигнато на 1-ви јуни. Падот е последица на загриженоста околу финансиските потреби на компанијата, растот на трошоците за компоненти и медиумските извештаи за предизвиците при изградбата на центрите за податоци, напиша пред објавувањето на резултатите Дерик Вуд, аналитичар во „TD Cowen“.

„Обезбедуваме капацитет на центрите за податоци и графички процесори со темпо кое до пред само една година би изгледало невозможно“, изјави ко-извршниот директор Клеј Мегвајрк во разговор со аналитичарите по објавувањето на резултатите.

Мегвајрк мислеше на графичките процесори – клучните чипови што се користат во серверите за вештачка интелигенција.

Тој посочи дека „OpenAI“ го обучувала својот најнов модел, „Astra“, во водечкиот центар за податоци на „Oracle“ во Абилин, Тексас, каде што 75 проценти од планираниот капацитет веќе му е ставен на располагање на клиентот.

„Oracle“ пријави капитални расходи од 28,5 милијарди долари во кварталот што заврши на 31-ви август, главно за опрема за центрите за податоци.

За време на разговорот со новинарите, финансиската директорка Хилари Макссон ја потврди прогнозата на компанијата дека капиталните расходи ќе достигнат 70 милијарди долари во финансиската година што завршува во мај 2027-ма година. На оваа сума би можеле да се додадат уште 20 до 25 милијарди долари поради авансните плаќања за одредени компоненти.

Компанијата соопшти дека во текот на кварталот склучила дополнителни договори за облачни услуги поврзани со вештачката интелигенција, во вредност од над 30 милијарди долари.

Со тоа преостанатите договорни обврски – показател за идните приходи – се зголемиле на 664 милијарди долари. Аналитичарите во просек очекувале оваа сума да изнесува 641,8 милијарди долари.

Приходите во првиот квартал од финансиската година пораснале за 30 проценти, на 19,3 милијарди долари. Добивката, без одредени ставки, изнесувала 1,92 долари по акција. Според податоците собрани од „Bloomberg“, аналитичарите во просек очекувале добивка од 1,75 долари по акција.

Приходите од облачните апликации пораснале за 10 проценти, на 4,22 милијарди долари.

Приходите од софтверот се намалиле за 3 проценти, на 5,55 милијарди долари. Од „Oracle“ објаснуваат дека тоа е последица на „континуираната миграција“ на клиентите од локално инсталирани производи кон облачни услуги.