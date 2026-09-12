Европските банки се соочуваат со ризик од дополнителни даноци поради високите профити

Перспективите за профитите на европските банки се поволни, но токму тоа ги става во фокусот на владите кои размислуваат за повисоки даноци во обид да ги покријат буџетските дефицити.

Разговорите за оданочување на банкарските профити стануваат сè почести во повеќе европски земји, меѓу кои Велика Британија, Франција, Португалија, Шведска и Италија. Тоа создава дополнителна неизвесност, нешто што инвеститорите не го гледаат со благонаклоност, пишува „Bloomberg“.

Британскиот премиер Анди Барнам одбива да ја исклучи можноста за зголемување на даноците за банките во претстојниот буџет.

Италијанскиот вицепремиер Матео Салвини смета дека банките треба да дадат поголем придонес за поттикнување на економијата. Во Франција и Шведска, пак, претстојните избори би можеле дополнително да ги зајакнат барањата за повисоко оданочување на банките.

„Високата профитабилност на банките ќе биде примамлив потенцијален извор на дополнителни даночни приходи“, коментира Ендру Стимпсон, аналитичар во „Keefe, Bruyette & Woods“.

Многу европски влади бараат нови извори на приходи бидејќи се обидуваат да ги намалат буџетските дефицити. Банките стануваат една од главните цели, бидејќи многу политички партии, особено од левицата, тврдат дека растот на нивните профити во суштина е неочекуван резултат од повисоките каматни стапки, воведени пред околу четири години, и дека дел од тие приходи треба да им се вратат на граѓаните.

Според проценките собрани од „Bloomberg“, голем дел од водечките банки во Европа се на пат да остварат уште една рекордна профитна година, поттикнати од растот на инвестициското банкарство и зголемените приходи од провизии во управувањето со богатството и средствата.

Индексот „Stoxx Europe 600 Banks“, кој ги следи најголемите банки во регионот, според очекувањата би требало да оствари просечен поврат на капиталот од 13,6 проценти во 2026-та година, во споредба со 7,9 проценти во 2022-ра година, покажуваат податоците собрани од „Bloomberg“.

Според аналитичарите на „Bloomberg Intelligence“, Лоран Дој и Симбараше Гумбо, профитабилноста дополнително е поттикната од примената на вештачката интелигенција и дерегулацијата.

Акциите на банките со години бележат подобри резултати. Графикон: „Bloomberg“.

„Администрацијата на Барнам е левичарска влада и со години се очекува банките да бидат оданочени со повисоки стапки“, коментира Бенџамин Томс, аналитичар во „RBC Capital Markets“.

Банките во Велика Британија плаќаат дополнителна банкарска такса од 3 проценти на профитот над 100 милиони фунти, што е околу 135 милиони долари, покрај редовната стапка на корпоративниот данок.

Томс прогнозира дека едно од можните решенија би било зголемување на банкарската такса за три процентни поени. Тоа би можело да му донесе на британскиот буџет дополнителни 2 милијарди фунти.

Во Италија, партнерите во владејачката коалиција разговараат за можноста за воведување вонреден данок за банките. Салвини овој месец изјави дека сака да предложи банките да се оданочуваат по моделот што го применува Шпанија, поради нивните рекордни профити.

Другиот италијански вицепремиер, Антонио Тајани, се спротивставува на идејата и претпочита разговори со банките за тоа како тие би можеле да помогнат во покривањето на буџетскиот дефицит, доколку тоа биде потребно.

Шпанија во 2022-ра година воведе привремен данок од 4,8 проценти на нето приходите на банките од камати и провизии. Подоцна тој беше заменет со прогресивен данок со максимална стапка од 7 проценти за банките кои остваруваат повеќе од 5 милијарди евра приходи од камати и провизии. Мерката ги опфаќа и банки како „Banco Santander SA“ и „BBVA SA“.

„Додека владите ги разгледуваат различните можности за обезбедување приходи, банкарските даноци претставуваат постојан ризик за секторот“, напишаа аналитичарите на „JPMorgan“ во белешка. Според нив, можно е да има дополнителни политички притисоци поради претстојните избори во некои земји.

Парламентарните избори во Шведска ќе се одржат на 13-ти септември. Профитите на банките се соочуваат со ризик од потенцијален банкарски данок што го предлага опозицијата, која води во предизборните анкети.

Француските банки, пак, се соочуваат со неизвесност поради широкиот спектар можни исходи на претстојните претседателски избори.

Франција е под притисок да го намали еден од најголемите буџетски дефицити во еврозоната, во услови кога распродажбата на државните обврзници ги зголемува трошоците за задолжување на земјата.

Францускиот министер за финансии Ролан Лескур минатиот месец изјави дека ќе биде тешко да се укине еднократниот дополнителен данок воведен во 2025-та година, кој потоа беше продолжен и за оваа година.

Предлог-буџетот за 2027-ма година се очекува да биде поднесен на 30-ти септември.

Според агенцијата за кредитен рејтинг „Fitch Ratings“, дополнителниот данок ги чинел француските банки околу една милијарда евра во 2025-та година.

Според аналитичарите, одржливата профитабилност им овозможува на европските банки да ги поднесат повисоките даноци без значително влијание врз нивните профити, додека владите би можеле да покажат одредена воздржаност.

Би било непожелно „Lloyds Banking Group Plc“ да ги менува своите финансиски насоки врз основа на потенцијално зголемување на дополнителната банкарска такса, изјави главниот финансиски директор Вилијам Чалмерс за време на разговор со инвеститорите во јули.

Потенцијално зголемување на таксата за три процентни поени би го чинело „Lloyds“ околу 225 милиони фунти, што, според Чалмерс, „не е толку многу“.

Европскиот притисок за повисоко оданочување се соочува и со други приоритети. Банкарското кредитирање е „многу потребно“ за финансирање инвестиции во клучни области, меѓу кои одбраната, вештачката интелигенција и енергетската транзиција, вели Стимпсон.

„Владите нема да сакаат да го ризикуваат овој раст во замена за брзо зголемување на приходите“, оценува тој.