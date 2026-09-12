Дали на граѓаните им се заканува нов бран на поскапување?

Ново зголемување на цените на горивата во Македонија може да ги подигне цените на сите производи и услуги, предупредуваат економистите.

Ако ситуацијата на Блискиот Исток стане покомплицирана, така ќе биде и цената на барел нафта. Никој не може да гарантира што ќе се случи кога станува збор за воени конфликти и нивниот понатамошен развој.

Понатамошните движења на цените првенствено ќе зависат од цената на барел нафта, додека зголемувањето на цените на енергијата би можело да се прелее и на други производи и услуги во Македонија, со оглед на тоа што зголемувањето на цените на горивата ги зголемува трошоците за транспорт и производство.

Економистите се поделени околу новите зголемувања на цените

Сепак, економистите сметаат дека новото зголемување на цените на горивата не треба да биде оправдување за нови зголемувања на цените.

Иако има ново зголемување на цените на горивата, нема апсолутно никаква причина да се поскапи нешто друго дури и за еден денар. Цените на практично сите производи и услуги во Македонија пораснаа со изговор за зголемување на цените на горивата порано, а не паднаа кога цените на горивата беа пониски.

Дури и претходните зголемувања на цените не беа оправдани, бидејќи цените беа неразумно високи порано.

„Но, особено сега, не само што секое зголемување на цените на горивата би било неоправдано, туку треба и да се санкционира“, истакнуваат дел од економистите.

Од друга страна, дел сметаат дека зголемувањето на цените на енергијата и трошоците за производство неизбежно ќе влијае на цените на стоките и услугите.

Денес е речиси незамисливо да се врши какво било производство без употреба на извори на енергија и транспорт, па секое зголемување на тие трошоци многу брзо се вклучува во конечната цена на производот.

Во Македонија, зголемувањето на цените на горивата речиси веднаш се пренесува на цените на финалните стоки и услуги.

Во некои други, помалку зависни економии, потребни се неколку месеци за зголемувањето на влезните трошоци да се прелее на финалните производи. Во нашиот случај, тоа се случува многу брзо, во кратки периоди.

Горивото и електричната енергија би можеле дополнително да ја поттикнат инфлацијата

Секое ново зголемување на цените на горивата ќе има силно влијание врз животниот стандард на граѓаните.

Економистите предупредуваат дека новото зголемување на цените на енергијата дополнително ќе ги оптовари граѓаните и нивниот животен стандард.

Дополнителен проблем е фактот дека ако цените на електричната енергија пораснат до крајот на годината, односно имате истовремено зголемување на цените на горивото и електричната енергија, тоа се два клучни фактори на трошоци кои влегуваат практично во секој сегмент од производството и бизнисот и може да доведе до ново забрзување на инфлацијата.

„Иако инфлациските притисоци се намалија до одреден степен, можеме да очекуваме дека, особено на почетокот на следната година, инфлациските притисоци повторно да бидат поизразени“, велат економистите.

Граѓаните може да се соочат со нова инфлација која нема да биде лесно да се следи со растот на реалните плати.

Ова значи понатамошно намалување на животниот стандард на населението. Нашата потрошувачка структура е таква што граѓаните го трошат поголемиот дел од своите приходи за храна, комунални потреби, транспорт и други основни трошоци за живот. Затоа секое, дури и релативно мало, зголемување на цените во овие сектори директно и силно се одразува врз буџетите на домаќинствата.