Американската инфлација сè уште расте, ФЕД би можеле да ги зголемат каматните стапки

Цените на широк спектар на стоки и услуги продолжија да растат во август, според извештај објавен во петокот, кој ги поттикна очекувањата дека Федералните резерви (ФЕД) би можеле да ги зголемат каматните стапки следната недела.

Индексот на потрошувачки цени се зголеми за сезонски прилагодени 0,4% во текот на месецот, со што годишниот раст достигна 3,4%, објави Бирото за статистика на трудот во петокот. И двата индикатори беа во согласност со консензусот на аналитичарите следени од Dow Jones.

Сепак, со исклучок на нестабилните цени на храната и енергијата, основната инфлација (основниот индекс на потрошувачки цени) забележа месечен раст од 0,3%, што е за 0,1 процентен поен повисоко од прогнозата. Основната годишна стапка беше 2,4%, што одговара на проценката.

Извештајот е последниот голем индикатор за инфлација што Федералните резерви ќе го разгледаат пред состанокот за монетарната политика следната недела, кој завршува во среда со гласање за клучната каматна стапка.

Трговците реагираа на податоците со зголемување на облозите дека Федералниот комитет за отворен пазар (FOMC) ќе ја зголеми референтната каматна стапка за четвртина од процентен поен. Веројатноста за зголемување на каматните стапки скокна на речиси 90%, според алатката FedWatch на CME Group, која ги следи цените на фјучерсите на каматните стапки.

„Нема гаранција дека ФЕД ќе ги зголеми стапките следната недела, но тешко е да се види како централната банка би можела да го оправда задржувањето на стапките на нивното сегашно ниво“, рече Крис Закарели, главен инвестициски директор во Northlight Asset Management.

И покрај ова, цените на фјучерсите на акциите нагло пораснаа, додека цените на нафтата паднаа за време на утринското тргување. Приносите на државните обврзници се движеа различно, но приносот на двегодишните обврзници – кој е чувствителен на промените во монетарната политика – скокна за 4,6 базични поени на 4,594%. Еден базичен поен е еднаков на 0,01%.

Цените на енергијата го зголемија вкупниот индекс; цените на бензинот скокнаа за 3,9%, што претставува повеќе од една третина од вкупното зголемување на индексот. Индексот на цените на енергијата се зголеми за 2,1% под притисок на растечките тензии на Блискиот Исток и беше 16,3% повисок од претходната година. Цената на бензинот се зголеми за 27,4%, а цената на мазутот скокна за 52% на годишна основа.

Цените на храната малку се зголемија за 0,1%, додека цената на храната за потрошувачка дома остана непроменета. Индексот на цените на храната се зголеми за 2,7% на годишна основа. Друг значаен фактор беше зголемувањето од 0,3% на трошоците за домување, кое се ублажи во претходните два месеци. Транспортните услуги забележаа зголемување од 0,5%. Половните автомобили и камиони се зголемија за 0,4%, а цените на новите возила се зголемија за 0,3%, дел од она што се чинеше како целокупен пораст за индексот. Цените на облеката чувствителна на тарифите останаа непроменети, додека осигурувањето на моторни возила се намали за 0,8%.

Пред објавувањето на индексот на трошоци на живот, пазарите веќе проценија веројатност од речиси 70% дека централната банка ќе гласа за зголемување на референтната каматна стапка за четвртина од процентен поен.