Турците најбројни туристи во земјава

Според податоците на Државниот завод за статистика(ДЗС), во јули 2026 година 223 711 туристи оствариле 795 083 ноќевања.

Во јули 2026 година, од вкупниот број туристи, 43.0 % се домашни, а 57.0 % се странски туристи.

Бројот на ноќевањата во јули 2026 година изнесува 795 083, од кои 67.2 % се од домашните туристи, а 32.8 % од странските туристи.

Во периодот јануари – јули 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристите е зголемен за 1.5 %, односно кај домашните туристи има зголемување за 1.8 %, а кај странските има зголемување за 1.3 %.

Во периодот јануари – јули 2026 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на ноќевањата е зголемен за 0.5 % така што кај домашните туристи има намалување за 1.0 %, а кај странските има зголемување за 2.0 %.

Според ДЗС, најмногу странски туристи во мај пристигнале од Турција 50 955, од Србија 13 074, од Германија 5 393 и од Романија 5 090.