Wall Street: Индексите паѓаат, барелот нафта расте поскап

Акциите паднаа во четвртокот откако цените на американската нафта надминаа 100 долари за барел, поради растечките стравувања од повисока инфлација поради продолжената војна на Блискиот Исток.

Индустрискиот просек Dow Jones падна за 400 поени, или 0,76%. S&P 500 падна за 0,65%, додека Nasdaq Composite исто така се лизна за 0,68%.

Повисоките цени на нафтата продолжија да влијаат врз расположението додека војната меѓу САД и Иран се влечеше во својот седми месец. Фјучерсите за сурова нафта од West Texas Intermediate(WTI) за октомври се искачија над 100 долари за барел. Меѓународните фјучерсите за сурова нафта од Брент за испорака во ноември се искачија над 105 долари за барел.

Скокот на цените на нафтата го подигна приносот на 10-годишните државни обврзници над 4,945%, највисоко ниво од ноември 2023 година.

Акциите со висока бета-факторот што го водеа биковскиот пазар се тргуваа пониско поради стравувањата дека повисоките стапки и нафтата би можеле да ја забават економијата. Intel и Micron Technology паднаа за 5%.

Благиот извештај за инфлацијата на големо не успеа да ги ублажи стравувањата што се собираа околу повисоките стапки и цените на нафтата. Индексот на цените на производителите за август, мерка за инфлацијата на големо, се зголеми за сезонски прилагодени 0,4% за месецот, во согласност со консензусот на Dow Jones. На годишна основа, тоа го донесе PPI на 5,4%, сè уште далеку над целната инфлација од 2% на ФЕД.

Извештајот доаѓа пред внимателно следениот индекс на потрошувачки цени во петок. И двата броја влегуваат во примарниот мерач на инфлација на ФЕД, индексот на цените на личните потрошувачки трошоци, кој нема да биде објавен до гласањето на ФЕД за каматните стапки на 16 септември.

„Самото објавување на PPI беше неубедливо, бидејќи навистина не помага да се реши прашањето на ФЕД „да се зголеми или да не се зголеми стапката“ следната недела, но цените на нафтата WTI што повторно се искачуваат над 100 долари, а приносите од државните обврзници достигнуваат нови максимуми, секако ги зголемуваат влоговите за инвеститорите пред утрешниот клучен извештај за CPI“, напиша Стивен Колтман, раководител на макроекономијата.

Според алатката CME FedWatch, фјучерсите на фондовите на ФЕД последен пат беа видени со веројатност од 74% за зголемување од четвртина поен по завршувањето на состанокот следната недела.