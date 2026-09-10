Европската централна банка ја зголеми референтната каматна стапка за да ја ублажи инфлацијата

Европската централна банка (ЕЦБ) денес ја зголеми својата референтна каматна стапка за да ја намали инфлацијата, поттикната од високите цени на нафтата поради војната во Иран.

Одлуката на ЕЦБ беше поддржана од економијата на еврозоната посилно од очекуваното, што укажува дека бизнисите можат да поднесат повисоки трошоци за задолжување.

ЕЦБ ја зголеми својата референтна каматна стапка за четвртина процентен поен, на 2,50 проценти, на состанокот одржан во Берлин пред седиштето на банката во Франкфурт.

Банката во соопштението наведе дека „конфликтот на Блискиот Исток продолжува да создава инфлациски притисоци, а се очекува инфлацијата да остане значително над целното ниво подолг период“.

Беше наведено дека економските перспективи остануваат „многу неизвесни“.

ЕЦБ последен пат ги зголеми каматните стапки на состанокот на 11 јуни, пред да направи пауза на состанокот на 23 јули.

Изјавите од претседателката на ЕЦБ, Кристин Лагард, се очекуваат подоцна во текот на денот.

Загриженоста за инфлацијата е исто така оптоварувачка и за централната банка на Соединетите Американски Држави (САД) – Федералните резерви, чии претставници задолжени за одредување на каматните стапки ќе се состанат повторно на 15 и 16 септември.

Претседателот Кевин Ворш изјави дека институцијата би можела да има „повеќе работа“ за да ја потисне инфлацијата во САД од 3,7 проценти.

Високите цени на енергијата се една од причините зошто инфлацијата во Еврозоната беше 3,3 проценти во август, што е над целната вредност на ЕЦБ од два проценти.

Цените на нафтата се искачија над 100 долари за барел поради намалениот сообраќај на танкери низ Ормутскиот теснец, а одлуката за трошоците за позајмување е дополнително комплицирана од фактот дека е невозможно да се предвиди колку долго ќе траат ограничувањата за транспорт и високите цени на нафтата.