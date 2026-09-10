„Meta“ го претстави „AI“ асистентот „Muse“ за лични задачи и организирање на денот

„Meta Platforms“ го претстави новиот агент со вештачка интелигенција, наменет за извршување задачи во име на корисникот, со што се приближува кон визијата на Марк Цукерберг за иднина во која секој човек ќе има персонализиран „AI“ асистент.

Новиот агент, наречен „Muse“, го носи истото име како серијата модели што ја развива „AI“ лабораторијата на „Meta“ и може да помогне во автоматизирањето на различни задачи.

Од „Meta“ соопштија дека алатката ќе помага при онлајн купување, набавка на билети за кино, закажување термини, како што се часови по тенис, па дури и пополнување формулар за дозвола за училишна екскурзија. Апликацијата во вторник ќе биде достапна за корисниците во САД.

Цукерберг, коосновачот на „Facebook“, кој ја претвори „Meta“ во гигант во областа на социјалните мрежи, прави јасна разлика меѓу деловните агенти и личните агенти наменети за корисниците.

Тој најголемата можност за својата компанија ја гледа токму во развојот на втората категорија. Во манифест од 6.500 зборови, објавен минатиот месец, извршниот директор на „Meta“ ја изложи својата визија за оваа технологија.

„Секој ќе има исклучително способен личен агент кој ќе ве разбира вас, вашите цели и сè што ви е важно“, напиша тој.

„Meta“ има цел на крајот производот да им го понуди на милијардите луѓе кои веќе ги користат нејзините социјални платформи, меѓу кои „Instagram“, „Facebook“ и „WhatsApp“.

„Ова е еден од принципите при дизајнирањето на производот: тој навистина да биде лесен за користење и едноставен за просечниот корисник“, изјави директорот за вештачка интелигенција на „Meta“, Александар Ванг.

Личниот „AI“ агент, чиј развој траел неколку месеци, е дизајниран да работи на посебен виртуелен компјутер во облак.

„Архитектурата што ја изградивме е исклучително безбедна“, рече Ванг.

„Muse“ води евиденција за тоа што направил и што планира да направи, не споделува податоци со рекламниот систем на „Meta“ и внимателно пристапува кон начинот на кој собира информации.

„Muse постојано се консултира со вас пред да преземе нешто чувствително или важно“, додаде Ванг.

На пример, „Muse“ бара одобрение пред да изврши каква било купопродажба, објаснува Ванг. Тој самиот го користи својот агент за да избере и купи мебел за опремување на својот нов дом.

Кога станува збор за помалку чувствителни задачи, „Muse“ може да дејствува автономно, вели Ванг.

Неговиот „Muse“ му помага да ја организира работата, му предлага идеи за тренинзи и му помага при планирањето на оброците.

„Навистина го користам како втор мозок“, вели Ванг.

Корисниците на „Muse“ ќе можат да му дадат име и аватар на својот агент, како и да го одредат начинот на кој тој ќе комуницира со нив.

Потоа агентот ќе може да се поврзува со различни апликации, вклучително и електронска пошта и фитнес-тракери, и да продолжи да работи во заднина на остварување на целите што му ги поставиле корисниците, дури и откако тие ќе ја затворат апликацијата.

„Muse“ на „Meta“ ќе биде достапен за лица на возраст од 18 години и постари во САД, преку „iOS“ на „Apple“ и „Android“ на „Google“, како и преку веб-страницата „muse.ai“ и апликацијата „WhatsApp“.

На крајот, „Muse“ ќе биде интегриран и во „AI“ очилата на „Meta“.

„Meta“ ќе понуди бесплатна и платена верзија на „Muse“. Се очекува повеќето корисници да ја користат бесплатната верзија, додека оние со поголеми потреби ќе можат да изберат месечни планови од 20 или 100 долари, кои овозможуваат користење поголема компјутерска моќ.