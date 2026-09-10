Новите евро банкноти ќе изгледаат сосема поинаку (ВИДЕО)

Европската централна банка (ЕЦБ) ги покани граѓаните на Европа да учествуваат во јавна анкета до 21 септември за да изберат предлог за дизајн за новата серија евро банкноти, кои за прв пат од нивното воведување во 2002 година ќе имаат сосема нов изглед.

На крајот на јули, ЕЦБ презентираше десет потесни предлози за дизајн за следната серија евро банкноти и започна јавна анкета за собирање мислења од граѓаните низ цела Европа.

Предложените дизајни се базираат на две теми – „Европска култура“ и „Реки и птици“, како и избрани придружни мотиви.

Темата „Европска култура“ ги слави заедничките културни простори кои го обликувале европскиот идентитет со векови. Мотивите на оваа тема прикажуваат различни културни активности и простори, како и значајни европски личности кои придонеле за создавањето на европското културно наследство во текот на шест века.

Втората тема, „Реки и птици“, ја истакнува отпорноста и разновидноста на природните екосистеми на Европа преку прикажување на различни делови од речните текови и различни видови птици, со што се нагласува важноста на природата и заштитата на животната средина. Оваа тема, исто така, го слави единството на европскиот простор и слободата на движење на европските граѓани, потсетува ЕЦБ во соопштението пренесено од Хрватската народна банка (ХНБ).

Предлозите за дизајн беа избрани на натпревар спроведен на ниво на целата Европска Унија. Примени беа повеќе од 1.200 апликации од графички дизајнери, од кои 25 беа поканети да поднесат концептуални решенија за една или двете теми.

Независно жири составено од 21 експерт од различни области – како што се графички дизајн, комуникации, невронаука и историја – назначено од централните банки на земјите од Еврозоната, а потоа избра десет предлози во потесен избор.

Управниот совет на ЕЦБ одлучи да спроведе онлајн анкета за десетте избрани предлози и ги покани сите граѓани да учествуваат во неа најдоцна до 21 септември 2026 година.

Независна агенција за истражување на пазарот истовремено ќе спроведе посебна анкета со истите прашања на репрезентативен примерок од граѓаните на Еврозоната. По изборот на конечното решение за дизајнот, ЕЦБ ќе објави извештај за резултатите од обете анкети.

Собирањето повратни информации од јавноста, со цел да се земат предвид мислењата на граѓаните од цела Европа, е важна карактеристика на инклузивниот пристап на Евросистемот, се наведува во соопштението.