Apple го претстави iPhone Duo, својот прв телефон на преклопување

Околу седум години откако јужнокорејската компанија Samsung започна со развој на преклопни паметни телефони кои ја комбинираат преносливоста на паметен телефон со поголемиот екран на таблет, Apple го прифати предизвикот.

Според Џон Тернус, кој го презеде раководството на технолошкиот гигант на 1 септември, Apple сакал да создаде уред со голем екран кој би бил „природен и интуитивен како iPad“.

„Други создадоа преклопни телефони кои се чувствуваат како два телефони несмасно поврзани еден со друг“, рече 51-годишниот поранешен раководител на одделот за хардвер на Apple, кој неодамна го наследи долгогодишниот извршен директор Тим Кук, на откривањето на првиот преклопен телефон на американската компанија.

Кога е преклопен, iPhone Duo е со големина и облик на пасош. Изработен е од титаниум и има внатрешен екран од 7,6 инчи или приближно 19 см и надворешен екран од 5,4 инчи или 14 см.

Телефонот ќе се најде во продажба на 23 октомври во 70 земји. Се очекува почетната цена на iPhone Duo да биде околу 2000 долари (околу 1718 евра). Тоа е малку повеќе од моделот Galaxy Z Fold8 на Samsung, чија почетна цена е околу 1900 долари (околу 1632 евра).

Apple, исто така, воведе нова месечна програма за плаќање наречена Apple Upgrade, која им овозможува на клиентите да го платат купувањето на уред во текот на една или две години.

Во 2019 година, Samsung го претстави својот прв паметен телефон на преклопување, Galaxy Fold, станувајќи пионер во оваа област. Паметните телефони на преклопување моментално сочинуваат помалку од два проценти од сите глобални испораки на паметни телефони.

Влегувањето на Apple на пазарот на преклопни телефони доаѓа во време на проблеми во глобалните синџири на снабдување, бидејќи големата побарувачка за моќни чипови поради порастот на вештачката интелигенција предизвикува недостиг на некои компоненти и зголемување на цените во многу индустрии.

Според истражувачката фирма IDC, глобалните испораки на паметни телефони би можеле да се намалат за повеќе од 16 проценти оваа година, додека се очекува просечната цена на уредите да се зголеми за повеќе од 27 проценти.