Трамп вети 5.000 долари на секој гласач во случај на победа на републиканците

Претседателот Доналд Трамп во средата изјави дека ќе му исплати на секој возрасен Американец „дивиденда од Трамп“ од 5.000 долари ако републиканците ја задржат контролата врз Конгресот на среднорочните избори во ноември.

„Ако републиканците победат во Претставничкиот дом и Сенатот – двата дома поради нашата огромна економска моќ и успех, ќе исплатам дивиденда од 5.000 долари на секој возрасен граѓанин на Соединетите Американски Држави. Единствениот услов е оваа дивиденда да мора да се потроши во Соединетите Американски Држави“, рече Трамп во Далас на првата конвенција на Републиканската партија посветена на среднорочните избори.

Сепак, пишува Ројтерс, не беше веднаш јасно како ќе се вршат исплатите или дали тие ќе бидат легални. Со оглед на тоа што во САД живеат околу 270 милиони возрасни лица, тој потфат би чинел приближно 1,35 трилиони долари.

За време на својот говор, Трамп се пофали со „двете најдобри години во историјата на претседателството“, ставајќи се во центарот на изборите и покрај постојаното намалување на неговата популарност. Сепак, не беше јасно дали неговиот говор, сличен на оние од предизборната кампања, ќе им се допадне на клучните неопределени гласачи кои, според резултатите од анкетите, се оддалечиле од партијата на Трамп поради растечкото незадоволство од трошоците за живот и војната против Иран, анализира новинската агенција.

„Ако ја оставиме иднината на Америка на радикално левите демократи, на нашата земја ќе ѝ треба целата следна деценија само за повторно да застане на нозе. Гласајте за републиканците и ќе го оставиме остатокот од светот далеку зад себе, и тоа со генерации“, рече Трамп.

Дводневниот митинг во Далас, каде што Трамп ќе одржи завршен говор по главниот говор на потпретседателот Џ.Д. Венс, според Ројтерс, нагласува до кој степен судбината на републиканците е поврзана со Трамп и служи како презентација на нивната стратегија пред среднорочните избори на 3 ноември.

Во говорот, Трамп ја бранеше својата одлука да го нападне Иран, наведувајќи дека дејствувал за да го спречи Техеран да развива нуклеарно оружје. Тој исто така вети дека цените на нафтата ќе паднат „штом ја добиеме војната со Иран“, што, според него, ќе се случи наскоро.

Тој исто така рече дека САД би можеле да го нападнат иранскиот локалитет „Пикакс Маунтин“, каде што наводно се работи на нуклеарни постројки длабоко под земја, а воедно го повика Техеран да биде внимателен. „Забележуваме одредени активности на локалитетот Пикакс. Би го советувал Иран да не прави никакви шеги бидејќи ќе мора да ги удриме многу силно“, рече тој.

Повеќето други говорници на републиканската конвенција се фокусираа главно на нападите врз демократите, прикажувајќи ги како екстремни по прашања како што се учеството на трансродовите жени во спортот и безбедноста на границите.

Тие биле нарекувани и „социјалисти“ и „комунисти“, додека сенаторот Тим ​​Скот од Јужна Каролина ги окарактеризирал како „опасни, радикални и чудни“.