„Walmart“ забележа најслаб раст на продажбата во САД во последните шест години

Американскиот трговски синџир „Walmart“ не ги исполни очекувањата на Волстрит за кварталната споредбена продажба, бидејќи потрошувачите ги ограничуваат трошоците поради растот на цените на бензинот.

Сепак, најголемиот трговски синџир во светот малку ги зголеми годишните очекувања за продажбата и профитот, за првпат оваа година. Главниот извршен директор Џон Фернер особено го истакна растот на онлајн продажбата.

Резултатите даваат важен увид во тоа колку „Walmart“ успева да ги привлече потрошувачите кои внимаваат на цените и кои пред почетокот на учебната година и празничната сезона приоритет им даваат на храната и другите неопходни производи, наместо на трошоците кои не се од суштинско значење.

Кварталната споредбена продажба на компанијата во САД пораснала за 2,6 отсто, што е значително под очекуваниот раст од 3,8 отсто, покажуваат податоците на „LSEG“.

Просечната вредност на купувањето, односно потрошувачката по трансакција, пораснала за само 1,1 отсто. Тоа е значително помалку од растот од 3,1 отсто забележан една година претходно.

Извештајот е невообичаен за „Walmart“, која традиционално ги зголемува прогнозите во текот на годината и лесно ги надминува очекувањата за споредбената продажба.

„За потрошувачката економија ова е како ‘Nvidia’ да пријави забавување. ‘Walmart’ имаше корист од трендот на потрошувачите да се префрлаат кон поевтини производи, но овој поволен фактор можеби сега слабее“, изјави Брајан Јакобсен, главен економски стратег во „Annex Wealth Management“.

Компанијата сега очекува нето-продажбата во фискалната 2027-ма година да порасне меѓу 4 и 5 отсто, во споредба со претходната прогноза од 3,5 до 4,5 отсто.

„Walmart“ забележала и пад на продажбата во својот фармацевтски сектор во САД. Причина се пониските цени договорени во рамките на програмата „Максимална фер цена“ од Законот за намалување на инфлацијата, поради што потрошувачите трошат помалку при секоја посета.

Без влијанието на овој закон, „Walmart“ соопшти дека нејзината основна споредбена продажба во САД би пораснала за 3,4 отсто.

Трговскиот гигант годинава ги намалил цените на повеќе од 7.000 производи, а профитните маржи ги одржува преку дополнителни приходи од рекламирање и преку растечкиот пазар на производи од трети продавачи.

„Walmart Connect“, рекламниот бизнис на компанијата во САД, забележал раст од 43 отсто, додека онлајн продажбата пораснала за 24 отсто.

Од „Walmart“ соопштија дека ќе продолжат парите што ги добиваат како поврат на царините да ги насочуваат кон намалување на цените. Прилагодената оперативна добивка на компанијата вклучува позитивен ефект од 750 базични поени од повратот на царините.

Продажбата на прехранбени производи, која е најголемата категорија на компанијата, пораснала меѓу 4 и 6 отсто.

Продажбата на стоки за широка потрошувачка, во која спаѓаат играчки и облека, пораснала меѓу 1 и 3 отсто.

„Walmart“ сега очекува годишната прилагодена заработка по акција да биде меѓу 2,80 и 2,87 долари, во споредба со претходната прогноза од 2,75 до 2,85 долари.

За третото тримесечје компанијата очекува прилагодена заработка по акција меѓу 62 и 64 центи, што е под очекувањата од 68 центи.

И прогнозата за раст на нето-продажбата во третиот квартал, од 3 до 3,75 отсто, е пониска од очекувањата.