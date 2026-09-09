Цените на гасот во Европа на највисоко ниво од крајот на 2022 година

Цените на гасот во Европа го достигнаа највисокото ниво од крајот на 2022 година во среда, бидејќи нов бран вооружен конфликт на Блискиот Исток се совпадна со забрзаното полнење на складиштата на ЕУ пред почетокот на грејната сезона.

Мегават-час гас за испорака во октомври изнесуваше 78,77 евра утрово на холандската берза TTF и беше најскап од втората половина на декември 2022 година. Во споредба со вчерашното затворање на тргувањето, неговата цена беше повисока за 3,9 проценти.

Нов скок на цените беше предизвикан од ескалацијата на војната на Блискиот Исток.

Американската војска објави дека нападнала три танкери со иранска нафта во саботата, како дел од поморската блокада и заострените санкции против Иран.

Неколку часа подоцна, Техеран одговори со напад на три танкери, велејќи дека минуваат низ Хормуз по рута што не е одобрена од иранската војска. Сите бродови што користат такви рути можат да очекуваат напад, предупреди морнарицата на Иранската револуционерна гарда.

Во ноќта од вторник кон среда, САД пријавија нови напади врз ирански танкери за нафта. Иранската војска во среда објави дека испалила балистички ракети врз база во Јордан и дека нападнала десет бродови.

Во текот на изминатите 10 дена, просечно 10 комерцијални бродови поминале низ Ормутскиот теснец дневно, најмалку од мај, покажаа податоците од аналитичката компанија „Кплер“ во понеделник.