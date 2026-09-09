„На старт за здрави навики“: Виталиа ја најавува четвртата Детска трка

Има моменти што децата долго ги паметат – првиот стартен број, возбудата пред трката, гласното навивање од трибините и гордоста кога ќе ја поминат целната линија. Токму такво доживување ќе им донесе четвртото издание на Детската трка на Виталиа, кое ќе се одржи на 20 септември на Националната арена „Тодор Проески“ во Скопје.

Под мотото „На старт за здрави навики“, Виталиа Детската трка повторно ќе ги обедини движењето, здравата храна, детската радост и дружењето. Малите тркачи ќе имаат можност да зачекорат на професионалната атлетска патека и барем за еден ден да се почувствуваат како вистински атлетичари, додека нивните родители, роднини и другарчиња ќе ги бодрат од трибините.

Виталиа годинава го подготвува најголемото издание на Детската трка досега. Настанот е наменет за деца на возраст од 7 до 14 години, а бројот на учесници е ограничен на 1.000 мали тркачи.

Целта на Виталиа Детската трка е да ги поттикне децата повеќе да се движат, да поминуваат помалку време пред екраните и уште од најрана возраст да развијат љубов кон спортот и здравиот начин на живот. Затоа, на трката нема да се прогласуваат победници, секое дете што ќе застане на стартната линија, ќе ја истрча својата патека и ќе стигне до целта ќе добие медал.

За некои деца ова ќе биде прва средба со атлетиката, за други можност да надминат личен предизвик, а за сите – ден исполнет со движење, насмевки, дружење и поддршка. Бидејќи најважниот резултат не е времето на семафорот, туку чувството на гордост и самодоверба што детето ќе го понесе со себе по поминувањето на целната линија.

Детската трка и оваа година ќе има хуманитарна димензија. Трета година по ред, средствата собрани од котизациите за учество ќе бидат донирани за поддршка на хуманитарна цел, која дополнително ќе биде објавена. На тој начин, детската енергија, спортскиот дух и заедништвото ќе се преточат во помош таму каде што е најпотребна.

Како и претходните години, трката се организира во соработка со Атлетската федерација на Македонија, со што се обезбедуваат професионална организација и соодветни услови за сите учесници. Децата ќе трчаат на патеки приспособени на нивната возраст, во четири категории:

100 метри – деца на возраст од 7 и 8 години;

200 метри – деца на возраст од 9 и 10 години;

300 метри – деца на возраст од 11 и 12 години;

400 метри – деца на возраст од 13 и 14 години.



Пријавувањето за Детската трка на Виталиа се врши електронски преку следниот линк:

https://vitalia.trki.mk/mk/events/vitalia-detska-trka/register

Крајниот рок за пријавување е 18 септември, но регистрациите може да бидат затворени и порано доколку се пополни максималниот број учесници.

Настанот ќе започне во утринските часови, а учесниците ќе можат да ги подигнат своите стартни пакети и броеви пред почетокот на трките. Покрај трчањето, ќе бидат организирани игри и забавни активности, а по завршувањето на трките ќе следува и лотарија со вредни подароци за учесниците.

Виталиа ги повикува сите деца на возраст од 7 до 14 години да ги облечат патиките, да се пријават и да бидат дел од ден посветен на движењето, здравите навики и љубовта кон спортот. Родителите, роднините, другарчињата и сите поддржувачи на настанот се добредојдени на трибините за да им го подарат најгласниот аплауз.

Бидејќи понекогаш токму еден аплауз, еден истрчан круг и еден освоен медал се доволни за да започне љубовта кон спортот што ќе трае цел живот.

Се гледаме на 20 септември на Националната арена „Тодор Проески“ во Скопје – на старт за здрави навики!